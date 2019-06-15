Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
- 1510
- 0
После сделки счастливый курянин не стал, как водится в народе, обмывать покупку, а направился в фирменный сервис-центр и за установленную плату получил цифровой сервисный отчет. В нем, к великому удивлению г-на Копылова, говорилось, что в показания одометра автомобиля были внесены изменения. А именно, фактический пробег немецкого микроавтобуса составлял 194 464 км.
При таком показателе рыночная стоимость коммерческого «Мерседеса», согласно проведенной экспертизе, равняется 1 739 000 рублей. То есть на 761 000 рублей ниже совершенной сделки. С вологодским мошенником мужчина связаться уже не смог, поскольку тот не отвечал на поступающие звонки. Желая добиться справедливости, Александр подал исковое заявление в суд.
«При изложенных обстоятельствах у суда не возникло оснований для признания заключения эксперта недопустимым доказательством, в связи с чем требования о взыскании соразмерного уменьшения покупной цены в размере 761 000 рублей удовлетворены в полном объеме», - говорится в официальном сообщении Арбитражного суда. Он вынес решение взыскать с вологжанина не только указанную сумму, но также расходы по уплате госпошлины.
«Скрутить пробег» (как механический, так и электронный) при определенных навыках и желании обмануть ближнего несложно. Причем, инструкцию можно получить в том же Интернете. Сетью, кстати, можно воспользоваться и для того, чтобы научиться выявлять «омоложение» автомобиля по ряду прямых и косвенных признаков.
Но это уже совсем другая история…
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве