15 июня 2019, 22:24

Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось

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«Скручивание пробега» сродни национальной забаве. Этим у нас занимались, занимаются и, скорее всего, еще долго будут заниматься бедные на совесть продавцы подержанных машин. А и правда: кому не хочется преподнести автомобиль не с реальным пробегом, а с сильно заниженным. Это ведь, как ни крути, деньги.
Житель Вологды скрутил пробег у Мерседеса но обмыть дельце не получилось

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Об интересном случае информирует Арбитражный суд Вологодской области. В ноябре 2017 года житель Курской области Александр Копысов приобрел у вологодского предпринимателя микроавтобус марки Mercedes-Benz за 2,5 млн рублей. На одометре красовались цифры 76 215 км.

После сделки счастливый курянин не стал, как водится в народе, обмывать покупку, а направился в фирменный сервис-центр и за установленную плату получил цифровой сервисный отчет. В нем, к великому удивлению г-на Копылова, говорилось, что в показания одометра автомобиля были внесены изменения. А именно, фактический пробег немецкого микроавтобуса составлял 194 464 км.

При таком показателе рыночная стоимость коммерческого «Мерседеса», согласно проведенной экспертизе, равняется 1 739 000 рублей. То есть на 761 000 рублей ниже совершенной сделки. С вологодским мошенником мужчина связаться уже не смог, поскольку тот не отвечал на поступающие звонки. Желая добиться справедливости, Александр подал исковое заявление в суд.

Mercedes Sprinter
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Тот легко и быстро установил, что размер пройденного «Мерседесом» пути за время эксплуатации (то есть пробег ТС) имеет непосредственное влияние на величину его физического износа, техническое состояние автомобиля, на двигатель, состояние тормозной системы, подвески и амортизаторов, механизмы коробки передач, кузов транспортного средства, иные детали автомобиля, а также на стоимость технического обслуживания и, в конечном счете, на его рыночную стоимость.

«При изложенных обстоятельствах у суда не возникло оснований для признания заключения эксперта недопустимым доказательством, в связи с чем требования о взыскании соразмерного уменьшения покупной цены в размере 761 000 рублей удовлетворены в полном объеме», - говорится в официальном сообщении Арбитражного суда. Он вынес решение взыскать с вологжанина не только указанную сумму, но также расходы по уплате госпошлины.

«Скрутить пробег» (как механический, так и электронный) при определенных навыках и желании обмануть ближнего несложно. Причем, инструкцию можно получить в том же Интернете. Сетью, кстати, можно воспользоваться и для того, чтобы научиться выявлять «омоложение» автомобиля по ряду прямых и косвенных признаков.

Но это уже совсем другая история…

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проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
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Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
{{material_126063}} Об интересном случае информирует Арбитражный суд Вологодской области. В ноябре 2017 года житель Курской области Александр Копысов приобрел у вологодского предпринимателя микроавтобус марки Mercedes-Benz за 2,5 млн рублей. На одометре красовались цифры 76 215 км.После сделки счастливый курянин не стал, как водится в народе, обмывать покупку, а направился в фирменный сервис-центр и за установленную плату получил цифровой сервисный отчет. В нем, к великому удивлению г-на Копылова, говорилось, что в показания одометра автомобиля были внесены изменения. А именно, фактический пробег немецкого микроавтобуса составлял 194 464 км. При таком показателе рыночная стоимость коммерческого «Мерседеса», согласно проведенной экспертизе, равняется 1 739 000 рублей. То есть на 761 000 рублей ниже совершенной сделки. С вологодским мошенником мужчина связаться уже не смог, поскольку тот не отвечал на поступающие звонки. Желая добиться справедливости, Александр подал исковое заявление в суд. {{model_v2_no_show_2463}} Тот легко и быстро установил, что размер пройденного «Мерседесом» пути за время эксплуатации (то есть пробег ТС) имеет непосредственное влияние на величину его физического износа, техническое состояние автомобиля, на двигатель, состояние тормозной системы, подвески и амортизаторов, механизмы коробки передач, кузов транспортного средства, иные детали автомобиля, а также на стоимость технического обслуживания и, в конечном счете, на его рыночную стоимость.«При изложенных обстоятельствах у суда не возникло оснований для признания заключения эксперта недопустимым доказательством, в связи с чем требования о взыскании соразмерного уменьшения покупной цены в размере 761 000 рублей удовлетворены в полном объеме», - говорится в официальном сообщении Арбитражного суда. Он вынес решение взыскать с вологжанина не только указанную сумму, но также расходы по уплате госпошлины. «Скрутить пробег» (как механический, так и электронный) при определенных навыках и желании обмануть ближнего несложно. Причем, инструкцию можно получить в том же Интернете. Сетью, кстати, можно воспользоваться и для того, чтобы научиться выявлять «омоложение» автомобиля по ряду прямых и косвенных признаков. Но это уже совсем другая история…
2019-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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