7 апреля 2021, 13:32
Жители Благовещенска показали мэру все ямы на дорогах: экскурсия растянулась на 2,5 часа
Глава столицы Приамурья встретился с шестью благовещенскими активистами и осмотрел с ними разбитые городские дороги. Причем маршрут этой своеобразной экскурсии планировали сами горожане.
Дарья Климова Фото: portamur.ru
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Отдельная проблема благовещенских дорог – это провалы. Нынешней весной просадки грунта появились сразу на нескольких улицах. По мнению экспертов, причиной стала высокая обводненность из-за сильных дождей лета 2020 года и неоднородного грунта. Кроме того, Благовещенск расположен в зоне, для которой характерно движение грунтов. Мэр пообещал вместе с подрядчиками совершенствовать технологии ремонта дорог, чтобы минимизировать риск возникновения провалов.
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