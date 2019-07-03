3 июля 2019, 16:10

Жители чукотского Певека сбросились на автодром

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Самый северный город России – Певек (Чукотский автономный округ) крайне редко попадает в ленты федеральных новостей. И уж тем более автомобильных. Но на сей раз приятное и отчасти эксклюзивное исключение. В регионе, где и летом холодно в пальто, в ближайшей перспективе появится свой автодром.

Уже определен подрядчик на выполнение работ по обустройству автодрома. Как сообщает пресс-служба Администрации Певека, проект стоимостью 10 млн рублей реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования. Интересно, что возводиться трасса будет силами одной из сербских компаний.

Исходя из небольшой суммы инвестиций, ожидать чего-то суперсовременного не приходится. И тем не менее. На начальном этапе предполагается построить ограждение и электрическое освещение рядом со школой и городским стадионом. А вот чтобы реализовать второй этап стройки, придется активно «поработать» местным шаманам – выпросить у духов природы надлежащей погоды, от которой в этих краях зависит навигация. Ведь только с ней в Певек можно будет завезти все необходимое оборудование.

 

Если с погодой подфартит, сербы приложат максимум усилий, чтобы уложиться в срок. На сегодняшний день крайней точкой сдачи объекта значится 15 октября 2020 года. Отпускаемая на автодром сумма в 10 млн рублей – это средства окружного и муниципального бюджетов, а также взносы граждан (50:50).

То есть отчасти можно говорить о том, что строительство объекта будет вестись на народные пожертвования. Оно и понятно: местные жители не избалованы вниманием властей и, например, чтобы сегодня получить водительское удостоверение, им приходится выезжать в другие города, а в условиях северных просторов, это сотни и тысячи километров и дорогие авиаперелеты.

В свое время глава городского округа Певек Николай Леванов заявлял: «Окружное правительство поддержало нашу заявку на грант по созданию автодрома. К сожалению, мы лишены возможности сдавать у себя дома экзамен для получения водительских прав. Для этого требуется одно важное условие - автодром с твердым покрытием – асфальтобетонным или, на крайний случай, пескобетонным. Без альтернативы».

Региональные особенности

Вчера, в преддверии Дня ГИБДД, в Певеке прошло заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации городского округа. Специалисты обсудили вопросы установки искусственных неровностей, нанесения дорожной разметки на пешеходных переходах и разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных или попутных направлений.

Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Жители чукотского Певека сбросились на автодром
В Чукотском автономном округе, куда территориально входит Певек, самая минимальная в России протяжённость дорог федерального значения – чуть больше 30 км. Аварийность на них в масштабах страны незначительная, однако ДТП на этих дорогах всё же происходят. Например, в 2018 году зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в первом полугодии 2019-го – 3 случая. 

С 2013 года в Певеке худо-бедно реализуется программа по комплексному благоустройству города. За 2015 год забетонированы тысячи квадратных метров уличных и внутридворовых проездов, парковочных площадок и пешеходных тротуаров в Пятом микрорайоне г. Певек, реконструировано свыше 6 км круглогодичной автотрассы Певек - Комсомольский с укладкой дренажных труб. В 2016 году велась отсыпка автомобильной дороги скальным грунтом от базы АО «ЧГГК» 21 км.

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Жители чукотского Певека сбросились на автодром
Уже определен подрядчик на выполнение работ по обустройству автодрома. Как сообщает пресс-служба Администрации Певека, проект стоимостью 10 млн рублей реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования. Интересно, что возводиться трасса будет силами одной из сербских компаний.Исходя из небольшой суммы инвестиций, ожидать чего-то суперсовременного не приходится. И тем не менее. На начальном этапе предполагается построить ограждение и электрическое освещение рядом со школой и городским стадионом. А вот чтобы реализовать второй этап стройки, придется активно «поработать» местным шаманам – выпросить у духов природы надлежащей погоды, от которой в этих краях зависит навигация. Ведь только с ней в Певек можно будет завезти все необходимое оборудование. Если с погодой подфартит, сербы приложат максимум усилий, чтобы уложиться в срок. На сегодняшний день крайней точкой сдачи объекта значится 15 октября 2020 года. Отпускаемая на автодром сумма в 10 млн рублей – это средства окружного и муниципального бюджетов, а также взносы граждан (50:50). То есть отчасти можно говорить о том, что строительство объекта будет вестись на народные пожертвования. Оно и понятно: местные жители не избалованы вниманием властей и, например, чтобы сегодня получить водительское удостоверение, им приходится выезжать в другие города, а в условиях северных просторов, это сотни и тысячи километров и дорогие авиаперелеты. В свое время глава городского округа Певек Николай Леванов заявлял: «Окружное правительство поддержало нашу заявку на грант по созданию автодрома. К сожалению, мы лишены возможности сдавать у себя дома экзамен для получения водительских прав. Для этого требуется одно важное условие - автодром с твердым покрытием – асфальтобетонным или, на крайний случай, пескобетонным. Без альтернативы». Региональные особенностиВчера, в преддверии Дня ГИБДД, в Певеке прошло заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации городского округа. Специалисты обсудили вопросы установки искусственных неровностей, нанесения дорожной разметки на пешеходных переходах и разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных или попутных направлений.{{gallery_1598}} В Чукотском автономном округе, куда территориально входит Певек, самая минимальная в России протяжённость дорог федерального значения – чуть больше 30 км. Аварийность на них в масштабах страны незначительная, однако ДТП на этих дорогах всё же происходят. Например, в 2018 году зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в первом полугодии 2019-го – 3 случая.  С 2013 года в Певеке худо-бедно реализуется программа по комплексному благоустройству города. За 2015 год забетонированы тысячи квадратных метров уличных и внутридворовых проездов, парковочных площадок и пешеходных тротуаров в Пятом микрорайоне г. Певек, реконструировано свыше 6 км круглогодичной автотрассы Певек - Комсомольский с укладкой дренажных труб. В 2016 году велась отсыпка автомобильной дороги скальным грунтом от базы АО «ЧГГК» 21 км.
2019-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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