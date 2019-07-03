Жители чукотского Певека сбросились на автодром
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Уже определен подрядчик на выполнение работ по обустройству автодрома. Как сообщает пресс-служба Администрации Певека, проект стоимостью 10 млн рублей реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования. Интересно, что возводиться трасса будет силами одной из сербских компаний.
Исходя из небольшой суммы инвестиций, ожидать чего-то суперсовременного не приходится. И тем не менее. На начальном этапе предполагается построить ограждение и электрическое освещение рядом со школой и городским стадионом. А вот чтобы реализовать второй этап стройки, придется активно «поработать» местным шаманам – выпросить у духов природы надлежащей погоды, от которой в этих краях зависит навигация. Ведь только с ней в Певек можно будет завезти все необходимое оборудование.
Если с погодой подфартит, сербы приложат максимум усилий, чтобы уложиться в срок. На сегодняшний день крайней точкой сдачи объекта значится 15 октября 2020 года. Отпускаемая на автодром сумма в 10 млн рублей – это средства окружного и муниципального бюджетов, а также взносы граждан (50:50).
То есть отчасти можно говорить о том, что строительство объекта будет вестись на народные пожертвования. Оно и понятно: местные жители не избалованы вниманием властей и, например, чтобы сегодня получить водительское удостоверение, им приходится выезжать в другие города, а в условиях северных просторов, это сотни и тысячи километров и дорогие авиаперелеты.
В свое время глава городского округа Певек Николай Леванов заявлял: «Окружное правительство поддержало нашу заявку на грант по созданию автодрома. К сожалению, мы лишены возможности сдавать у себя дома экзамен для получения водительских прав. Для этого требуется одно важное условие - автодром с твердым покрытием – асфальтобетонным или, на крайний случай, пескобетонным. Без альтернативы».
Региональные особенности
Вчера, в преддверии Дня ГИБДД, в Певеке прошло заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации городского округа. Специалисты обсудили вопросы установки искусственных неровностей, нанесения дорожной разметки на пешеходных переходах и разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных или попутных направлений.
С 2013 года в Певеке худо-бедно реализуется программа по комплексному благоустройству города. За 2015 год забетонированы тысячи квадратных метров уличных и внутридворовых проездов, парковочных площадок и пешеходных тротуаров в Пятом микрорайоне г. Певек, реконструировано свыше 6 км круглогодичной автотрассы Певек - Комсомольский с укладкой дренажных труб. В 2016 году велась отсыпка автомобильной дороги скальным грунтом от базы АО «ЧГГК» 21 км.
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