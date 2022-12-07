Жители этих четырех регионов должны перерегистрировать машины и получить новые номера (ОСАГО пока не требуется)

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Жители вошедших в состав РФ по итогам сентябрьского референдума четырех регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – обязаны до 1 января 2026 года заменить прежние автомобильные госномера, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовых актов.

Для перерегистрации необходимо предоставить паспорт гражданина РФ или вид на жительство и документы, подтверждающих постоянное проживание на указанных территориях, а также регистрационные документы и номера ТС, выданные компетентными органами Украины, ДНР и ЛНР. В случае их отсутствия перерегистрацию произведут на основании документов, подтверждающих регистрацию транспортного средства.

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Также автовладельцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут заменить национальные водительские права на российские без экзаменов и медосвидетельствования. Особый порядок действует также до 1 января 2026 года. А до 1 января 2024 года можно зарегистрировать транспортное средство без ОСАГО.

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