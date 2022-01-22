Жители Крыма больше других россиян довольны своими дорогами: так ли это на самом деле?
Фото: И. Братуха
Исследование проводилось в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Охват населения мощный - в нем приняли участие 170 тыс. респондентов во всех 85 регионах Российской Федерации. В каждом регионе специалисты опросили не менее 2000 человек старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Согласно данным Службы автомобильных дорог Крыма, в 2021 году была отремонтирована 851 дорога на территории республики общей протяженностью 1,2 тыс. км. Всего в Крыму – 16 тыс. км дорог. На ремонт объектов в минувшем году республика потратила 27 млрд рублей.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в 2022 году на ремонт и обслуживание дорог планируется потратить 12 млрд рублей. В случае выполнения всех запланированных мероприятий в первом полугодии, денег республике добавят. До этого г-н Аксенов дал поручение муниципальным органам подготовить очередность ремонта дорог в населенных пунктах.
Корреспондент 110km.ru побывал в Крыму на январских каникулах и отчасти может присоединиться к данным высказываниям. Прежде всего, в отношении Южнобережного шоссе, по которому ходит легендарный троллейбусный маршрут №52 (Симферополь – Ялта). С одной стороны, больших пробоин на проезжей части нет, но на большинстве участков такая тряска, что невольно начинаешь грезить о ремонте дороги. А она ведь, самая что не есть туристическая – проходит вдоль морского побережья ЮБК.
Добавим, что, согласно опросу, удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отметили улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры 49% жителей российских регионов.
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