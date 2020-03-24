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24 марта 2020, 15:44

Жители Кудрово сомневаются, что передвижная лаборатория проверяет на коронавирус

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Фото: vk.com/kudrovolife
Четыре дня назад портал 110km.ru проинформировал, что в жилом квартале Кудрово (Ленинградская область, близ Санкт-Петербурга), приступила к работе передвижная медицинская лаборатория. Дескать, любой желающий может провериться на коронавирус.

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Передвижная медицинская лаборатория взяла за правило патронировать жилой квартал Кудрово (Ленинградская область ...
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Кое-кто из местных выложил в соцсетях фотографии амбуланса, а народ, как водится, охотно подискутировал по этому поводу. Дословно: «Рядом со Spar на Ленинградской улице стоит передвижная амбулатория. Гречи и туалетной бумаги там нет, но очередь такая же. Ваткой в горле 4 дня проверяют, потом либо приходят, либо нет.

Надя Янаева усомнилась в эффективности лаборатории: «Нет у нас тестов на коронавирус. Что они там берут и что тестируют, вообще не понятно». Ей вторит Андрей Баймаков: «Вирусы ватками не тестят. Это не лорингиты и пр. Это припарки для неграмотных односельчан».

А вот у Дмитрия Шада иное мнение: «Интересно, что в голове у людей, которые ничего не понимают в медицине, но уверенно делают заявления и убеждают других? Основной материал для теста ПЦР на COVID-19 - мазок из носоглотки или ротоглотки. Даже если диванные гении медицины утверждают обратное».

Спорить можно сколь угодно долго, но для тех, кто подходит к вопросу пандемии на полном серьезе, двери передвижной лаборатории открыты с 9 до 11 часов утра каждый день на протяжении текущей недели.


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Жители Кудрово сомневаются, что передвижная лаборатория проверяет на коронавирус
{{material_129370}} Кое-кто из местных выложил в соцсетях фотографии амбуланса, а народ, как водится, охотно подискутировал по этому поводу. Дословно: «Рядом со Spar на Ленинградской улице стоит передвижная амбулатория. Гречи и туалетной бумаги там нет, но очередь такая же. Ваткой в горле 4 дня проверяют, потом либо приходят, либо нет.Надя Янаева усомнилась в эффективности лаборатории: «Нет у нас тестов на коронавирус. Что они там берут и что тестируют, вообще не понятно». Ей вторит Андрей Баймаков: «Вирусы ватками не тестят. Это не лорингиты и пр. Это припарки для неграмотных односельчан».А вот у Дмитрия Шада иное мнение: «Интересно, что в голове у людей, которые ничего не понимают в медицине, но уверенно делают заявления и убеждают других? Основной материал для теста ПЦР на COVID-19 - мазок из носоглотки или ротоглотки. Даже если диванные гении медицины утверждают обратное».Спорить можно сколь угодно долго, но для тех, кто подходит к вопросу пандемии на полном серьезе, двери передвижной лаборатории открыты с 9 до 11 часов утра каждый день на протяжении текущей недели.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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