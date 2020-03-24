Жители Кудрово сомневаются, что передвижная лаборатория проверяет на коронавирус
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Надя Янаева усомнилась в эффективности лаборатории: «Нет у нас тестов на коронавирус. Что они там берут и что тестируют, вообще не понятно». Ей вторит Андрей Баймаков: «Вирусы ватками не тестят. Это не лорингиты и пр. Это припарки для неграмотных односельчан».
А вот у Дмитрия Шада иное мнение: «Интересно, что в голове у людей, которые ничего не понимают в медицине, но уверенно делают заявления и убеждают других? Основной материал для теста ПЦР на COVID-19 - мазок из носоглотки или ротоглотки. Даже если диванные гении медицины утверждают обратное».
Спорить можно сколь угодно долго, но для тех, кто подходит к вопросу пандемии на полном серьезе, двери передвижной лаборатории открыты с 9 до 11 часов утра каждый день на протяжении текущей недели.
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