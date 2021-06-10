Жители омской деревни Верхний Карбуш попросили Меркель починить дороги: чем им это обернется
Обратить внимание на проблему сегодня достаточно легко, немного креатива, разместить вирусный ролик в соцсети и готово. О проблеме узнают миллионы. Только такой подход не всегда решает насущные проблемы. Что заставило жителей омской деревни Верхний Карбуш записать обращение к людям которым абсолютно нет никакого дела до их дорог, неизвестно.
«Уважаемая Ангела Меркель, сделайте дорогу!», о необычном крике души деревенских жителей рассказал портал «Дождь». Жители из российской глубинки не впервые ищут помощи за границей, только, как показывает практика, напрасно. Так, в прошлом году у Ангелы Меркель уже просили сделать дорогу жители деревни Косотуриха в Пермском крае. Жители Челябинска обращались к президенту США Джо Байдену с просьбой улучшить экологическую обстановку в городе. А жители Киселевска в Кемеровской области пошли дальше, в 2019 году они попросили у премьер‑министра Канады предоставления им статус беженцев, причина была в плохой экологии их родного края. Канадцы тогда мягко ответили, что если бы жители Киселевска преследовались по конвенции, например, по расовой принадлежности, религии, национальности или политическим убеждениям, тогда вопрос бы осуждался.
Так что навряд ли Ангела Меркель поможет в ремонте дорог. А вот получить штраф или взыскание, организаторы мероприятия могут, так было уже с инициатором обращения к Байдену. Тогда Валентину Волкову Центральный суд Челябинска признал виновной в организации несанкционированного митинга и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
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