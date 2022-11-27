Жительница Керчи отсудила у управляющей компании 400 000 руб. за упавшее на ее автомобиль дерево

Вид покорёженной иномарки привел женщину в удручающее состояние, и она ничто сумняшеся решила подать исковое заявление в районный суд по месту регистрации на тот момент юридического лица (ООО «Рембытсервис»), то есть ответчика о возмещении морального и материального ущерба по вышеуказанному факту.

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Судебная история – дело небыстрое: производство длилось около 2 лет, потому как ответчик неоднократно подавал жалобы апелляционного характера. Районный суд постановил, что ответчик должен возместить пострадавшей материальный и моральный ущерб, понесенные вследствие происшествия.

ООО «Рембытсервис» не согласилось с таким решением, пришлось рассматривать дело в Верховном Суде Республики Крым. Но, на счастье пострадавшей, решение районного суда г. Керчи оставили без изменений.

И вот уже решение передано судебным приставам – они-то удостоверятся, как ООО «Рембытсервис» выплатит керчанке, пострадавшей от халатности управляющей компании, не много не мало 400 000 рублей.

Женщина порекомендовала всем тем, кто может оказаться в подобной ситуации, не паниковать и до конца отстаивать свою гражданскую позицию. Как вы полагаете, может ли данный случай стать прецендентом?

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