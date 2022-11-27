Жительница Керчи отсудила у управляющей компании 400 000 руб. за упавшее на ее автомобиль дерево
Вид покорёженной иномарки привел женщину в удручающее состояние, и она ничто сумняшеся решила подать исковое заявление в районный суд по месту регистрации на тот момент юридического лица (ООО «Рембытсервис»), то есть ответчика о возмещении морального и материального ущерба по вышеуказанному факту.
ООО «Рембытсервис» не согласилось с таким решением, пришлось рассматривать дело в Верховном Суде Республики Крым. Но, на счастье пострадавшей, решение районного суда г. Керчи оставили без изменений.
И вот уже решение передано судебным приставам – они-то удостоверятся, как ООО «Рембытсервис» выплатит керчанке, пострадавшей от халатности управляющей компании, не много не мало 400 000 рублей.
Женщина порекомендовала всем тем, кто может оказаться в подобной ситуации, не паниковать и до конца отстаивать свою гражданскую позицию. Как вы полагаете, может ли данный случай стать прецендентом?
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25.11.2022, 21:22
Победа над Аргентиной принесла каждому футболисту Саудовской Аравии по «Роллс-Ройсу»
Каждый игрок сборной Саудовской Аравии по футболу получит по лимузину Rolls-Royce Phantom в качестве подарка за победу в матче I тура проходящего в эти дни в Катаре чемпионата мира 2022 года над командой Аргентины.Читать далее
-
24.11.2022, 22:30
Audi навсегда лишила Санту оленей
Компания Audi опубликовала новый рождественский рекламный ролик, сделанный по тому же рецепту, что и два последних года. Немецкая марка делает упор на новые технологии и стиль. Да и сам Санта уже не прежний добродушный толстяк с окладистой бородой.Читать далее
-
24.11.2022, 16:52
Петербургский метрополитен отсудил у виновника массовой аварии 400 тысяч рублей
Горэлектротранс регулярно судится с виновниками ДТП, из-за которых возникают перебои в движении трамваев и троллейбусов, но у метрополитена претензий к автомобилистам до сих пор не было.Читать далее
-
24.11.2022, 12:58
Как Nissan Juke оказался на национальной валюте Камбоджи
Обычно на банкноты помещают важных государственных деятелей, известные достопримечательности или национальные символы. На купюре в 500 камбоджийских риелей решили изобразить Nissan Juke.Читать далее
-
23.11.2022, 17:01
Водитель попытался превратить свой старенький Volvo в электрокар при помощи зеленой веревки
Найти парковочное место в центре европейского города – дело не из простых. Свободное место у зарядного терминала сподвигло смекалистого автолюбителя пойти на подлог.Читать далее
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