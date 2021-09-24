24 сентября 2021, 13:57
Жительница Саранска отсудила у АвтоВАЗа почти 800 тысяч рублей за плохо покрашенную Lada Niva
Осенью 2018 года женщина купила в Саранске у официального дилера трехдверный внедорожник Lada. Проблемы с кузовом у автомобиля начались почти сразу же. Сначала дилер пытался устранить дефекты самостоятельно, но на кузове появлялись все новые и новые очаги коррозии и вздутия лакокрасочного покрытия.
Дарья Климова Фото: Lada
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Суд рассмотрел все материалы дела, учел факт, что устраненный заводом дефект проявился вновь, и постановил частично удовлетворить требования истца. С ответчика постановили взыскать 520,9 тысячи рублей первоначальной стоимости автомобиля, 184 тысячи рублей разницы в стоимости за два года, 30 тысяч рублей неустойки, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 30 тысяч рублей штрафа. Итого, 774,9 тысячи рублей. Кроме того, в доход бюджета городского округа Саранск с АвтоВАЗа взыскали государственную пошлину в размере 10 849 рублей.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
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