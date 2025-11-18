«Не бита, не крашена»: как трейд-ин обернулся для женщины неисправным авто и кредитом в 1,4 млн

Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн

Женщина хотела обменять свою старую машину. Она выбрала хороший автомобиль в салоне. Но сделка пошла совсем не по плану. Теперь у нее огромный долг. А купленная машина постоянно ломается. Дилер отказывается возвращать деньги за покупку.

История Анастасии Ведерниковой из Первоуральска - яркий пример того, как желание обновить автомобиль может обернуться финансовой катастрофой. Будучи матерью-одиночкой и уже имея кредитные обязательства, женщина оказалась в долговой яме, отдав большую часть зарплаты на погашение займов. Последний из них, по ее убеждению, был навязан ей сотрудниками автосалона.

Все началось в октябре, когда Анастасия решила воспользоваться услугой трейд-ин. На ее объявление о продаже старой машины откликнулся менеджер дилерского центра и пригласил в салон. Там ей приглянулся Ford Focus зо 900 тысяч, который с учетом сдачи ее автомобиля должен был обойтись примерно в 400 тысяч рублей. Однако в процессе оформления документов начались странности. В договоре фигурировала совершенно другая модель по гораздо более высокой цене. Сотрудники салона успокоили женщину, заверив, что это лишь формальность.

В итоге окончательная стоимость покупки взлетела до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Продавцы убеждали, что машина в идеальном состоянии, без аварийного прошлого. Женщина оформила кредит на всю сумму, но радость от приобретения была недолгой. Практически сразу начались серьезные проблемы: сбои в работе коробки передач, посторонние шумы и стуки. Выяснилось, что в АКПП попросту не было масла, и Анастасии пришлось покупать его за свой счет.

Когда стало очевидно, что автомобиль неисправен, женщина обратилась с претензией к дилеру. К тому же, она обнаружила, что ее старую машину оценили всего в 350 тысяч рублей вместо обещанных 550 тысяч. Руководство автосалона отказалось идти навстречу и возвращать деньги. Вместо этого ей предложили провести капитальный ремонт неисправного автомобиля.

Поняв, что самостоятельно проблему не решить, Анастасия наняла юриста. Специалист подтвердил, что это далеко не единичный случай. По его словам, в городе действует несколько недобросовестных автосалонов, которые специализируются на продаже проблемных машин по завышенным ценам, втягивая покупателей в неподъемные кредиты. Юрист настоятельно советует всем, кто планирует покупку подержанного авто, приезжать на сделку с техническими специалистами или хотя бы с опытными знакомыми, а также предельно внимательно изучать каждый пункт подписываемых документов.

Как сообщает obltv.ru, сейчас Анастасия уже подала заявление в полицию. Она настроена решительно и, если автосалон не согласится расторгнуть договор в досудебном порядке, намерена добиваться справедливости через суд.