«Не бита, не крашена»: как трейд-ин обернулся для женщины неисправным авто и кредитом в 1,4 млн

18 ноября 2025, 12:51
Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн
Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн
Женщина хотела обменять свою старую машину. Она выбрала хороший автомобиль в салоне. Но сделка пошла совсем не по плану. Теперь у нее огромный долг. А купленная машина постоянно ломается. Дилер отказывается возвращать деньги за покупку.
История Анастасии Ведерниковой из Первоуральска - яркий пример того, как желание обновить автомобиль может обернуться финансовой катастрофой. Будучи матерью-одиночкой и уже имея кредитные обязательства, женщина оказалась в долговой яме, отдав большую часть зарплаты на погашение займов. Последний из них, по ее убеждению, был навязан ей сотрудниками автосалона.
Все началось в октябре, когда Анастасия решила воспользоваться услугой трейд-ин. На ее объявление о продаже старой машины откликнулся менеджер дилерского центра и пригласил в салон. Там ей приглянулся Ford Focus зо 900 тысяч, который с учетом сдачи ее автомобиля должен был обойтись примерно в 400 тысяч рублей. Однако в процессе оформления документов начались странности. В договоре фигурировала совершенно другая модель по гораздо более высокой цене. Сотрудники салона успокоили женщину, заверив, что это лишь формальность.
В итоге окончательная стоимость покупки взлетела до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Продавцы убеждали, что машина в идеальном состоянии, без аварийного прошлого. Женщина оформила кредит на всю сумму, но радость от приобретения была недолгой. Практически сразу начались серьезные проблемы: сбои в работе коробки передач, посторонние шумы и стуки. Выяснилось, что в АКПП попросту не было масла, и Анастасии пришлось покупать его за свой счет.
Когда стало очевидно, что автомобиль неисправен, женщина обратилась с претензией к дилеру. К тому же, она обнаружила, что ее старую машину оценили всего в 350 тысяч рублей вместо обещанных 550 тысяч. Руководство автосалона отказалось идти навстречу и возвращать деньги. Вместо этого ей предложили провести капитальный ремонт неисправного автомобиля.
Поняв, что самостоятельно проблему не решить, Анастасия наняла юриста. Специалист подтвердил, что это далеко не единичный случай. По его словам, в городе действует несколько недобросовестных автосалонов, которые специализируются на продаже проблемных машин по завышенным ценам, втягивая покупателей в неподъемные кредиты. Юрист настоятельно советует всем, кто планирует покупку подержанного авто, приезжать на сделку с техническими специалистами или хотя бы с опытными знакомыми, а также предельно внимательно изучать каждый пункт подписываемых документов.
Как сообщает obltv.ru, сейчас Анастасия уже подала заявление в полицию. Она настроена решительно и, если автосалон не согласится расторгнуть договор в досудебном порядке, намерена добиваться справедливости через суд.
Похожие материалы Форд
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
03.11.2025, 06:41
Самый дешевый подержанный Ford Focus 2012 года выставлен на продажу на eBay
На eBay появился необычный лот – подержанный Ford Focus 2012 года по рекордно низкой цене. Почему именно этот автомобиль оказался самым доступным среди всех предложений? Какие сюрпризы могут ждать покупателя? Узнайте, что скрывается за привлекательной стоимостью и стоит ли рассматривать такой вариант.Читать далее
-
23.10.2025, 16:38
Названы самые востребованные иномарки с пробегом на вторичном рынке России в 2025 году
Рынок подержанных авто снова удивляет. Предпочтения россиян изменились. В лидерах оказались знакомые модели. Но их возраст и цена поражают. Кто же стал настоящим хитом продаж? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 18:59
Редкий Ford Focus RS 2017 года с пробегом 61 500 км ищет нового владельца
Уникальный экземпляр Ford Focus RS 2017 года появился в продаже. Автомобиль сохранил отличное состояние и имел только одного владельца. Пробег за восемь лет составил чуть более 61 тысячи километров. Почему владелец решил расстаться с машиной – подробности в материале.Читать далее
-
06.10.2025, 13:15
Российский авторынок подержанных машин показал рост а Lada Granta стала бестселлером
Рынок автомобилей с пробегом снова оживился. Предпочтения россиян заметно изменились. Некоторые модели показывают уверенный рост. Другие теряют былую популярность. Узнайте лидеров и аутсайдеров сентября. Статистика удивит даже опытных водителей.Читать далее
-
19.09.2025, 11:19
Рынок авто с пробегом в России: какие модели стали хитами августа 2025
Рынок вторичных автомобилей снова удивляет. Эксперты подвели итоги прошедшего месяца. Некоторые бренды показали неожиданный рост. Другие же теряют свои былые позиции. Покупательские предпочтения заметно изменились. Какие машины выбирали чаще всего?Читать далее
-
05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
-
04.12.2020, 14:27
ТОП-7 универсалов на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Среди российских автолюбителей универсалы пользуются не слишком-то большим спросом. Однако целевая аудитория у «вагонов» есть, прежде всего, семейные практичные люди. Новые автомобили в кузове универсал им не всегда по карману, но годный можно вариант подобрать на вторичке.Читать далее
-
28.06.2020, 11:34
Три лучших универсала до 600 000 рублей
Растущая популярность кроссоверов не мешает многим автолюбителям сохранять верностью практичным и вместительным универсалам. Расскажем о трех интересных вариантах, которые укладываются в бюджет до 600 000 рублей.Читать далее
-
20.06.2020, 12:01
Что можно купить вместо Lada Granta за 500 тысяч рублей
Самым недорогим новым автомобилем в России остается Lada Granta. С уходом марки Datsun покупатели лишаются всякой альтернативы. Располагая бюджетом в полмиллиона рублей, остается только искать машину на вторичном рынке.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
03.11.2025, 06:41
Самый дешевый подержанный Ford Focus 2012 года выставлен на продажу на eBay
На eBay появился необычный лот – подержанный Ford Focus 2012 года по рекордно низкой цене. Почему именно этот автомобиль оказался самым доступным среди всех предложений? Какие сюрпризы могут ждать покупателя? Узнайте, что скрывается за привлекательной стоимостью и стоит ли рассматривать такой вариант.Читать далее
-
23.10.2025, 16:38
Названы самые востребованные иномарки с пробегом на вторичном рынке России в 2025 году
Рынок подержанных авто снова удивляет. Предпочтения россиян изменились. В лидерах оказались знакомые модели. Но их возраст и цена поражают. Кто же стал настоящим хитом продаж? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 18:59
Редкий Ford Focus RS 2017 года с пробегом 61 500 км ищет нового владельца
Уникальный экземпляр Ford Focus RS 2017 года появился в продаже. Автомобиль сохранил отличное состояние и имел только одного владельца. Пробег за восемь лет составил чуть более 61 тысячи километров. Почему владелец решил расстаться с машиной – подробности в материале.Читать далее
-
06.10.2025, 13:15
Российский авторынок подержанных машин показал рост а Lada Granta стала бестселлером
Рынок автомобилей с пробегом снова оживился. Предпочтения россиян заметно изменились. Некоторые модели показывают уверенный рост. Другие теряют былую популярность. Узнайте лидеров и аутсайдеров сентября. Статистика удивит даже опытных водителей.Читать далее
-
19.09.2025, 11:19
Рынок авто с пробегом в России: какие модели стали хитами августа 2025
Рынок вторичных автомобилей снова удивляет. Эксперты подвели итоги прошедшего месяца. Некоторые бренды показали неожиданный рост. Другие же теряют свои былые позиции. Покупательские предпочтения заметно изменились. Какие машины выбирали чаще всего?Читать далее
-
05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
-
04.12.2020, 14:27
ТОП-7 универсалов на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Среди российских автолюбителей универсалы пользуются не слишком-то большим спросом. Однако целевая аудитория у «вагонов» есть, прежде всего, семейные практичные люди. Новые автомобили в кузове универсал им не всегда по карману, но годный можно вариант подобрать на вторичке.Читать далее
-
28.06.2020, 11:34
Три лучших универсала до 600 000 рублей
Растущая популярность кроссоверов не мешает многим автолюбителям сохранять верностью практичным и вместительным универсалам. Расскажем о трех интересных вариантах, которые укладываются в бюджет до 600 000 рублей.Читать далее
-
20.06.2020, 12:01
Что можно купить вместо Lada Granta за 500 тысяч рублей
Самым недорогим новым автомобилем в России остается Lada Granta. С уходом марки Datsun покупатели лишаются всякой альтернативы. Располагая бюджетом в полмиллиона рублей, остается только искать машину на вторичном рынке.Читать далее
- 715 000 РFord Focus 2011 в Москве
- 890 000 РFord Focus 2015 в Зеленограде
- 632 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 1 097 000 РFord Focus 2014 в Москве
- 1 470 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 715 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 950 000 РFord Focus 2010 в Москве
- 1 357 000 РFord Focus 2015 в Москве
- 1 095 000 РFord Focus 2012 в Москве
- 1 098 000 РFord Focus 2011 в Москве