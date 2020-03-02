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2 марта 2020, 09:17

Жителям Сахалина полностью компенсируют перевод автомобилей на газ

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Фото: journal.tinkoff.ru
Власти Сахалина объявили о готовности компенсировать местным автомобилистам 100% затрат на перевод легковых автомобилей на газомоторное топливо. Губернатор региона подписал соответствующее распоряжение.
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Перевод автомобилей на газ обойдется жителям Сахалина практически бесплатно. Об этом журналистам ТАСС сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. По его словам, власти региона обеспокоены, что значительную часть семейного бюджета люди тратят на покупку бензина в ситуации, когда газомоторное топливо в три раза дешевле. 

Все необходимые документы уже подписаны. Сахалинские автовладельцы смогут получить 100-процентную компенсацию расходов на переоборудование легкового автомобиля под газ. Предельная сумма выплаты составит 200 тысяч рублей. В 2019 году жителям Сахалина компенсировали 70% затрат в сумме не более 150 тысяч рублей. Льгота будет распространяться не только на частных автовладельцев, но и на предпринимателей, например, при переводе на газ машин такси. Для автомобилей с ГБО сохранится 50-процентная скидка на уплату транспортного налога. За пять лет власти Сахалина рассчитывают перевести на газомоторное топливо половину легкового автопарка.

Одновременно планируют развивать автозаправочную инфраструктуру. Пока на Сахалине действуют только две газозаправочные станции — стационарная в Южно-Сахалинске и передвижная, которая обслуживает Корсаков. В 2020 году к ним прибавится еще семь. Стационарная АГЗС в областном центре должна вступить в строй уже в первом квартале. 

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«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
В любимой стране либерастов США , без техосмотра на дорогу не выехать. Просроченный техосмотр, является поводом для изъятия водительского удостоверения . А для них это всё! Ваша машина может быть мятая, ржавая, но с исправным рулевым , тормозами, и выбросами не превышающие местные ограничения.
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Хочу взять м- класса.дизеля.посоветуйте что брать и стоит ли брать.на что обратить внимание.
Сергей1973
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Очень понравился мерс м-класса.хто подскажет.стоит ли брать или буду ездить вокруг банка для займа на запчасти.я рассматриваю дизель 3.0 куб.
Сергей1973
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Жителям Сахалина полностью компенсируют перевод автомобилей на газ
{{material_128413}}Перевод автомобилей на газ обойдется жителям Сахалина практически бесплатно. Об этом журналистам ТАСС сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. По его словам, власти региона обеспокоены, что значительную часть семейного бюджета люди тратят на покупку бензина в ситуации, когда газомоторное топливо в три раза дешевле. Все необходимые документы уже подписаны. Сахалинские автовладельцы смогут получить 100-процентную компенсацию расходов на переоборудование легкового автомобиля под газ. Предельная сумма выплаты составит 200 тысяч рублей. В 2019 году жителям Сахалина компенсировали 70% затрат в сумме не более 150 тысяч рублей. Льгота будет распространяться не только на частных автовладельцев, но и на предпринимателей, например, при переводе на газ машин такси. Для автомобилей с ГБО сохранится 50-процентная скидка на уплату транспортного налога. За пять лет власти Сахалина рассчитывают перевести на газомоторное топливо половину легкового автопарка.Одновременно планируют развивать автозаправочную инфраструктуру. Пока на Сахалине действуют только две газозаправочные станции — стационарная в Южно-Сахалинске и передвижная, которая обслуживает Корсаков. В 2020 году к ним прибавится еще семь. Стационарная АГЗС в областном центре должна вступить в строй уже в первом квартале. 
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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