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26 февраля 2020, 00:28

Жителям Саратова предложили ехать за правами в другой город

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Фото: echosar.ru
В Саратове закрылись сразу два филиала регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД. Официальная версия – по техническим причинам. Автомобилисты могут попробовать получить права и зарегистрировать автомобиль в единственном оставшемся филиале или сразу ехать в другой райцентр.
Жителям Саратова предложили ехать за правами в другой город

Фото: nversia.ru

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Со вторника, 25 февраля в Саратове не работают два основных филиала РЭО ГИБДД на улице Большой Садовой и Новоастраханском шоссе. В городе остался только РЭО на Московском шоссе. В пресс-службе областного УГИБДД сообщили, что филиалы закрылись по техническим причинам. Водителям предложили воспользоваться услугами РЭО, расположенных в других районных центрах Саратовской области.

Журналистам «Российской газеты» удалось выяснить, каковы эти «технические причины». Филиалы были закрыты в соответствии с решением Арбитражного суда по иску областной прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что помещения, в которых располагались РЭО, принадлежат частному предпринимателю, а не находятся в государственной или муниципальной собственности, как того требует закон.

Предприниматель передал помещения в безвозмездную аренду комитету по управлению имуществом (КУИ) города Саратова. В свою очередь, КУИ передал помещения городскому управлению МВД. Сам же предприниматель в соседних помещениях предлагал автолюбителям платные консультации и помощь в оформлении документов, необходимых для совершения регистрационных действий. Суд счел, что коммерсант получал необоснованные экономические преимущества в сравнении со своими конкурентами. Как сообщили журналистам в Госавтоинспекции, подобная практика – не редкость в России. При желании прокуроры могут закрыть еще десятки региональных филиалов.
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Жителям Саратова предложили ехать за правами в другой город
{{material_128889}}Со вторника, 25 февраля в Саратове не работают два основных филиала РЭО ГИБДД на улице Большой Садовой и Новоастраханском шоссе. В городе остался только РЭО на Московском шоссе. В пресс-службе областного УГИБДД сообщили, что филиалы закрылись по техническим причинам. Водителям предложили воспользоваться услугами РЭО, расположенных в других районных центрах Саратовской области.Журналистам «Российской газеты» удалось выяснить, каковы эти «технические причины». Филиалы были закрыты в соответствии с решением Арбитражного суда по иску областной прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что помещения, в которых располагались РЭО, принадлежат частному предпринимателю, а не находятся в государственной или муниципальной собственности, как того требует закон.Предприниматель передал помещения в безвозмездную аренду комитету по управлению имуществом (КУИ) города Саратова. В свою очередь, КУИ передал помещения городскому управлению МВД. Сам же предприниматель в соседних помещениях предлагал автолюбителям платные консультации и помощь в оформлении документов, необходимых для совершения регистрационных действий. Суд счел, что коммерсант получал необоснованные экономические преимущества в сравнении со своими конкурентами. Как сообщили журналистам в Госавтоинспекции, подобная практика – не редкость в России. При желании прокуроры могут закрыть еще десятки региональных филиалов.
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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