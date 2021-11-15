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15 ноября 2021, 15:05

Жизнь нараспашку: американцы назвали лучшие кабриолеты 2021 года (до 45 000 долларов)

Американский портал usnews.com опубликовал список лучших, на их взгляд, кабриолетов образца уходящего 2021 года. Перечень у коллег получился внушительный, но только по той причине, что они внесли в него чуть ли не все «открывашки» - как дорогие, так и не очень.
Фото: BMW
Жизнь нараспашку американцы назвали лучшие кабриолеты 2021 года до 45 000 долларов
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Фото: Chevrolet

Мы же решили отфильтровать best of best, прежде всего, по ценовой категории. Так оно будет правильнее. И вот что получилось.

Mazda MX-5 Miata: 26 830 долларов (1 940 000 рублей)

Назвать «Миату» автомобильной иконой не будет преувеличением, поскольку модель знакома нам на протяжении трех десятилетий, а ее «веселое» водительское поведение всегда считалось атрибутом характера модели.

Mazda MX-5
От 1.5 л, 131 л.с
4-хцилиндровый 181-сильный двигатель Miata обладает достаточной мощностью, чтобы почувствовать драйв, а идеально сбалансированное шасси как нельзя лучше подходит для быстрой и одновременно безопасной езде по криволинейным участкам дороги. Если стандартная 6-ступенчатая механическая коробка передач вам не по душе, доступна 6-ступенчатая автоматическая альтернатива.

Стандартная модель поставляется с мягким верхом, однако «купейная» версия Miata RF щеголяет жесткой выдвижной крышей хардтопа. Салон «Миаты» суть 2-местный, а грузовое пространство объемом 4,6 куб. футов сильно ограничено, ибо не рассчитано на длительные дорожные поездки – это вариант, скорее, для солнечных выездов на уик-энд или трековых дней.

Люди ростом выше среднего могут чувствовать себя в кокпите стесненными, особенно в области плеч и коленей. Во всех уровнях комплектаций присутствуют HD радио и 7-дюймовый сенсорный экран. Доступны Apple CarPlay и Android Auto. Стандартные функции безопасности включают в себя систему предупреждения о столкновении на низкой скорости и автоматическое экстренное торможение. Покупатели могут добавить адаптивные фары и стеклоочистители. Тот факт, что Mazda MX-5 Miata по-прежнему остается одним из самых дешевых «приспортивненных» кабриолетов, лишь добавляет ему привлекательности.

Mini Cooper: 27 400 долларов (1 981 000 рублей)

MINI Cooper S
От 2 л, 192 л.с
Новый от 1 050 000 до 5 097 800 Р
Обладая винтажным дизайном и характерной цветовой палитрой, Mini Cooper текущего модельного года предлагается в виде кабриолета, а также 2-х или 4-дверного хардтопа. После короткого перерыва 6-ступенчатая механическая коробка передач вновь является стандартной для этого стильного автомобиля. «Автомат» - само собой.

Спиритический субкомпактный кабриолет Mini вмещает 4 человек, но его компактный размер, увы, как и в случае с «Маздой», оставляет немного пространства для пассажиров второго ряда. Стандартный объем багажного отделения - 5,7 куб. футов, но его можно увеличить до более интересных 7,6 куб. футов путем складывания спинок второго ряда.

Раскладывание/складывание мягкой верхней части занимает 18 секунд – механизм работает до скорости автомобиля 18 миль/ч. Задние датчики парковки и технология автоматического экстренного торможения являются стандартными. При желании покупатели могут добавить Apple CarPlay, навигацию и 8,8-дюймовый сенсорный экран.

Chevrolet Camaro: 31 500 долларов (2 278 000 рублей)

Любому приятно услышать захватывающий тембр работающего серьезного силового агрегата и почувствовать четкую обратную связь на руле от великолепно настроенной системы рулевого управления. Эти ощущения дарят далеко не все доступные по цене автомобили, но Chevy Camaro является одним из них, уверяют американские коллеги.

Chevrolet Camaro
От 2 л, 238 л.с
Новый от 1 590 000 до 9 950 000 Р
2-дверный пони-автомобиль Chevy поставляется в виде купе или кабриолета и предлагает бесчисленные возможности персонализации (до 8 комплектаций). В интерьере можно познать, что такое клаустрофобия, но в компании Chevrolet утверждают, что Camaro 2021 года ориентирован, прежде всего, на тех, кто любит бывать за рулем.

Фишка американского автомобиля – широкий модельный ряд двигателей: 275-сильная турбо-четверка, 335-сильный V6, 455-сильный V8, 650-сильный наддувной V8. Его автоматическая крыша с мягким верхом работает даже тогда, когда кабриолет движется со скоростью 30 миль/ч. Несмотря на грамотно спроектированную кабину, широкое использование жестких пластмасс слегка портит привлекательность интерьера Camaro. Передние кресла хороши по всем понятиям, однако сзади взрослым пассажирам тесно. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto в модели 2021 года – стандартное оборудование.

В багажник кабриолета Camaro вмещается до 7,3 куб. футов полезного скарба, что для кабриолетов соответствующего ценового сегмента и габаритов норма. Все версии поставляются с функцией безопасности Teen Driver, которая рассчитана на менее опытных водителей. Она позволяет настроить автоматическое управление скоростью и громкостью звука.

Ford Mustang: 32 655 долларов (2 361 000 рублей)

Ford Mustang
От 2.3 л, 317 л.с
Новый от 3 560 000 до 6 920 484 Р
Данное семейство имеет легендарную историю, при этом Mustang-2021 по-прежнему будет поставляется в виде купе или кабриолета, а традиционные стороны его американского характера как никогда полные. Любому типу кузова предложены достойные моторы: 310- или 330-сильная турбо-четверка, 460- или 480-сильной V8 или 760-сильной наддувной V8 GT500.

Красивый кузов, широкие возможности персонализации и практичный интерьер делают Mustang желанным для людей, которые меньше всего заботятся о времени прохождении круга, и видят в автомобиле преимущественно спортивный повседневный транспорт. И только поэтому Ford Mustang продолжает оставаться иконой: он, как и прежде, предлагает что-то свое, но для всех.

Кабриолет Mustng вмещает 4 человека, в этом плане никакого откровения, при этом задние сиденья плохо подходят для взрослых пассажиров. А вот багажник является одним из крупнейших в сегменте, его объем - 11,4 куб. фута. Все комплектации подразумевают наличие в машине точки Wi-Fi и информационно-развлекательной системы Ford SYNC с 4,2-дюймовым дисплеем. Покупатели могут заказать Apple CarPlay и Android Auto и модернизированную систему SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном.

Версия 2021 года добавила несколько новых стандартных функций безопасности: предупреждение о выходе из полосы движения, предупреждение о столкновении в прямом направлении, а также стеклоочистители, чувствительные к дождю.

BMW 2-Series: 41 850 долларов (3 025 000 рублей)

BMW 2
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 621 100 до 5 025 000 Р
Автомобиль поставляет все, что мы любим в спортивной динамике BMW. Предлагается в кузовных версиях «седан», «купе» и «кабриолет». Вариант трансформируемого кузова с мягким верхом доступен только для модификаций 230i или M240i.

Базовая версия 230i питается от 248-сильного турбированного 4-цилиндрового двигателя, а более высокопроизводительная M240i оснащается 3-литровой 335-сильной турбированной «шестеркой». Привод стандартный для BMW - задний, при этом поставляется система полного привода xDrive в качестве опции. Кабриолет BMW 2-Series, по мнению американских журналистов, это выбор тех, кто ценит отточенное вождение в течение ежедневных поездок.

Интерьер рассчитан на 4 седоков, включая водителя. Его оформление в духе марки – высококлассное, с использованием кожи и других премиальных материалов. Передние сиденья просторные, но сидящие сзади могут чувствовать себя не в своей тарелке. При этом грузовой отсек имеет размеры выше среднего: 9,9 куб. фута, когда крыша опускается, и 11,8 куб. фута, когда она поднимается.

Apple CarPlay и спутниковое радио – новое стандартное оборудование для модели 2021 года. Android Auto при этом пока что недоступен. Датчики дождя и система автоматического экстренного торможения, на которые заокеанские коллеги почему-то обращают особое внимание, в базе.

P.S. В следующей публикации мы продолжим рассказ о лучших кабриолетах уходящего года. Это будут премиальные, а, значит, более дорогие модели. 

Упомянутые модели: Mazda MX-5, MINI Cooper S (от 1 499 000 Р), Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р), Ford Mustang, BMW 2 (от 1 910 000 Р)
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