Жизнь после реформы: как обучать водителей?
В открытом доступе пестрит информация о том, что снижение аварийности среди начинающих водителей – результат введения в 2014 году новых программ профессиональной подготовки, проверок МВД учебно-материальной базы и нового регламента экзамена для получения водительского удостоверения. Мол, всё хорошо работает, к чему вершить революцию. Так, число ДТП с начинающими водителями сократилось в 2017 году на 24%, при этом число желающих получить водительские удостоверения — уменьшилось на 36%. По данным ГИБДД, в 2017 году автошколы подготовили 1 336 012 водителей, в 2016-м - 2 002 275, а в предыдущие годы — более 2 200 000. Резкое снижение количества начинающих водителей отразилось и на статистике ДТП с их участием. Кроме того, с 2014 года новичками стали считать водителей со стажем не до 3-х, а до 2-х лет, что ещё примерно на треть улучшило показатели.
Фактически же, положение дел только ухудшилось. Очевидно, что реформа автомобильного образования необходима, и перемены 2014-го не изменили кардинально ситуацию с безопасностью на дорогах.
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В современных условиях повышения автомобилизации общества и отсутствия системы непрерывного образования участников дорожного движения необходимы изменения в соответствии с реальностью сегодняшнего времени и зарубежного опыта. Принятые в 2014 году программы профессионального обучения водителей ТС апробированы, были выявлены слабые места и недостатки
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Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России»
Тогда, в 2014 году, реформаторы усилили курс на повсеместное увеличение количества часов, на подготовку в изолированных от реальных дорожных условий местах. Вдобавок произошло загромождение программ излишним материалом и отсутствие необходимого для обеспечения безопасности дорожного движения. Все это, увы, не привело к качественному образованию.
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Реформа 2014 года принесла отрицательные результаты. Цифры действительно показывают снижение аварийности среди начинающих водителей. Но углублённый анализ статистики, по исследованиям учёных МАДИ показывает, что на фоне общего снижения аварийности, связанного с массовым введением видеофиксации, изменением структуры транспортных потоков и т.д., после введения новых программ т.н. «профессиональной» подготовки, начинающий водитель стал почти на 30% более опасен для окружающих, чем выпускавшиеся до начала этих реформ. Выполнить амбициозные задачи, поставленные Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, невозможно, двигаясь в прежнем направлении подготовки водителей. Главные минусы действующей программы обучения - огромный, по мировым меркам, минимум часов обязательных занятий, статус «профессионала» для всех, акцент на практическую подготовку в изолированных от реальности условиях
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Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
В случае усиления контроля к ним со стороны ГИБДД в результате очередных инноваций скорее всего потребуются новые вложения в модернизацию, что сделает этот бизнес еще менее рентабельнее, и возможно приведет к сокращению количества автошкол в целом.
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Реформа давно уже нужна в периоды до и после обучения в автошколе. К сожалению, в рамках общеобразовательной программы в школах/гимназиях/лицеях Правила дорожного движения преподаются всего лишь 2 часа за все 11 лет обучения. В итоге мы имеем большое количество людей, которые знают ПДД в минимальном объеме. Почти аналогичная ситуация и с теми, кто закончил автошколы достаточно давно – многие из них не следят за изменением Правил и законодательства, не улучшают свои навыки вождения с помощью профессиональных инструкторов (например, по контраварийной езде). Все это приводит к большому проценту ДТП, случающихся не по вине новичков, а из-за ошибок водителей со стажем. В профессиональной среде уже много лет разрабатывается идея трехступенчатого постоянного образования участников дорожного движения, однако из-за отсутствия ее поддержки со стороны государства она так и остается только на бумаге
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Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Без этих заключений автошколы не имеют права вести образовательную деятельность. Сейчас проводятся процедуры, по результатам которых будет принято решение о необходимости доработки документов. Возможно, после этого власти наконец-то вступят в диалог с экспертами в области подготовки водителей и программы автошкол окажутся действительно эффективными.
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