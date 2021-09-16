Жизнь водителей на платных трассах станет немного сложнее
В самом «Автодоре» инициативы пока официально не комментируют. О сокращении службы аварийных комиссаров рассказал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин, выступая на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве». По его словам, аварийные комиссары – это реальные помощники водителей на платных дорогах. Они могут оперативно, грамотно и четко отреагировать, приехать, помочь эвакуировать транспортное средство в безопасное место. Такую службу, напротив, надо развивать.
Помимо аварийных комиссаров под сокращение могут попасть и кассиры на пунктах взимания платы, которые сейчас принимают у водителей наличные и банковские карты. Заменив живых людей автоматами в ГК «Автодор» могли бы сэкономить, сократив расходы на зарплату кассирам в пять раз.
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