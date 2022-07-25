Журналистское расследование: кузовные детали для Hyundai Elantra, Santa Fe и Sonata делали 12-летние дети
Фото: Reuters
В отчете Reuters приводятся показания нескольких бывших сотрудников завода Smart. Они говорят не о единичных случаях, а о десятках детей, занятых на опасном производстве. На заводе наблюдается высокая текучка кадров, и руководство в основном нанимает рабочих-мигрантов, чтобы справиться с возрастающими объемами производства. Нередко мигранты нанимаются на работу целыми семьями, вместе со своими детьми.
По данным Reuters, трудоустройство несовершеннолетних — не единственная проблема фабрики Smart. На предприятии не все благополучно с охраной труда, нередки несчастные случаи на производстве, включая травматические ампутации.
Американские власти уже заинтересовались вопросом. Прокуратура Алабамы начала собственное расследование. А бывший министр труда Дэвид Майклс заявил Reuters, что покупатели должны знать, кто производит их автомобили, а «дети должны ходить в школу, а не рисковать жизнью и здоровьем, потому что их семьи отчаянно нуждаются в средствах к существованию».
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04.07.2022, 08:12
Парковка задом закончилась полным провалом: женщина-водитель выпала из машины (видео)
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