Журналистское расследование: кузовные детали для Hyundai Elantra, Santa Fe и Sonata делали 12-летние дети

Ранее мы писали Kia и Hyundai грозит свой «дизельгейт»: в европейских офисах прошли обыски Вокруг корейских компаний Kia и Hyundai разгорается крупный экологический скандал. Прокуратура Франкфурта ... Читать далее

Закон штата Алабама запрещает использовать детский труд на промышленных предприятиях. Тем не менее, завод Smart, дочерняя компания Hyundai, в течение многих лет нанимал 12-летних детей-мигрантов на производство комплектующих для автомобилей Hyundai Elantra, Santa Fe и Sonata, которые собирают на флагманском заводе корейского автопроизводителя в США в соседнем Монтгомери.

В отчете Reuters приводятся показания нескольких бывших сотрудников завода Smart. Они говорят не о единичных случаях, а о десятках детей, занятых на опасном производстве. На заводе наблюдается высокая текучка кадров, и руководство в основном нанимает рабочих-мигрантов, чтобы справиться с возрастающими объемами производства. Нередко мигранты нанимаются на работу целыми семьями, вместе со своими детьми.

Фото: Reuters

По данным Reuters, трудоустройство несовершеннолетних — не единственная проблема фабрики Smart. На предприятии не все благополучно с охраной труда, нередки несчастные случаи на производстве, включая травматические ампутации.

Ранее мы писали Краш-тест двух бюджетных седанов Hyundai показывает, насколько отличается качество для разных рынков К сожалению, безопасность автомобилей одних и тех же марок для разных стран серьезно отличается. Специалисты ... Читать далее

Американские власти уже заинтересовались вопросом. Прокуратура Алабамы начала собственное расследование. А бывший министр труда Дэвид Майклс заявил Reuters, что покупатели должны знать, кто производит их автомобили, а «дети должны ходить в школу, а не рисковать жизнью и здоровьем, потому что их семьи отчаянно нуждаются в средствах к существованию».

Упомянутые модели: Hyundai Sonata (от 1 964 000 Р ) , Hyundai Elantra (от 894 900 Р ) , Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах