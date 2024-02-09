Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
Корреспондент обзвонил несколько дилерских центров самых разных китайских брендов, ситуация была везде одинакова. По легенде в трейд-ин требовалось сдать Volkswagen Polo 2022 года выпуска с 1,6-литровым мотором (110 л.с.), «механикой» и пробегом 64 тысяч километров. На разных классифайдах частные продавцы просят за такой автомобиль от 1,5 до 1,9 млн рублей. Сами сервисы считают справедливой цену на уровне 1,6 – 1,75 млн рублей. Дилеры, обещающие скидку в 300 тысяч рублей на новый автомобиль, были готовы взять в трейд-ин Volkswagen Polo за 1,2 млн рублей.
Самое щедрое предложение сделали в автосалоне Geely, где при покупке кроссовера Tugella с мотором мощностью 200 л.с. предложили скидку за трейд-ин в 530 тысяч рублей, а также прямую скидку в 200 тысяч рублей. Сам Volkswagen Polo предварительно оценили в 1,4 млн рублей, но оговорились, что цена может измениться после осмотра.
Эксперты говорят, что дилерам нет смысла брать в трейд-ин машины по рыночной цене. Ведь им надо на них заработать. Клиент избавляется от хлопот, связанных с поиском покупателей на свой старый автомобиль, оформлением ДКП и передачей денег. Дилер получает ликвидный автомобиль по цене ощутимо ниже рынка. Также хороший доход дилера ждет за оформление автокредита (комиссия от банка составляет порядка 9%) и оформление страховки на новый автомобиль – здесь комиссия может достигать 50%.
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В настоящее время на российском автомобильном рынке представлено целое созвездие китайских брендов, поэтому эксперты решили проследить, как влияет знак зодиака на выбор той или иной марки.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
22.12.2023, 07:05
В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли пять человек
Вечером 21 декабря на автодороге Ростов-на-Дону – Ставрополь произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и большегруза MAN. В результате на месте погибли двое взрослых и трое детей.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
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Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после тяжелого ДТП
Утром 19 октября 66-летний член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов попал в серьезное ДТП на трассе Чистополь – Нижнекамск. Сейчас он в реанимации.Читать далее
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