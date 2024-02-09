Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком

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Большинство дилеров обещает огромные скидки только при условии покупки автомобиля в кредит или сдаче старой машины в трейд-ин. Некоторые готовы уступить 200 – 300 тысяч рублей, и у покупателя создается впечатление, что сделка будет очень выгодной. Журналисты «Газеты.Ru» все подсчитали и выяснили, что в самом лучшем случае клиент сможет уйти «в нули», а то и вовсе окажется в минусе. Дело в том, что дилер компенсирует скидку на новый автомобиль заниженной ценой сдаваемой в трейд-ин старой машины.

Корреспондент обзвонил несколько дилерских центров самых разных китайских брендов, ситуация была везде одинакова. По легенде в трейд-ин требовалось сдать Volkswagen Polo 2022 года выпуска с 1,6-литровым мотором (110 л.с.), «механикой» и пробегом 64 тысяч километров. На разных классифайдах частные продавцы просят за такой автомобиль от 1,5 до 1,9 млн рублей. Сами сервисы считают справедливой цену на уровне 1,6 – 1,75 млн рублей. Дилеры, обещающие скидку в 300 тысяч рублей на новый автомобиль, были готовы взять в трейд-ин Volkswagen Polo за 1,2 млн рублей.

Фото: Geely

Самое щедрое предложение сделали в автосалоне Geely, где при покупке кроссовера Tugella с мотором мощностью 200 л.с. предложили скидку за трейд-ин в 530 тысяч рублей, а также прямую скидку в 200 тысяч рублей. Сам Volkswagen Polo предварительно оценили в 1,4 млн рублей, но оговорились, что цена может измениться после осмотра.

Эксперты говорят, что дилерам нет смысла брать в трейд-ин машины по рыночной цене. Ведь им надо на них заработать. Клиент избавляется от хлопот, связанных с поиском покупателей на свой старый автомобиль, оформлением ДКП и передачей денег. Дилер получает ликвидный автомобиль по цене ощутимо ниже рынка. Также хороший доход дилера ждет за оформление автокредита (комиссия от банка составляет порядка 9%) и оформление страховки на новый автомобиль – здесь комиссия может достигать 50%.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р ) , Geely Tugella (от 3 999 990 Р )

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