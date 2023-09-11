Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников

Ранее мы писали Официально: «Волга» вернется на ГАЗ в 2024 году Глава российского Минпромторга Денис Мантуров подтвердил актуальность проекта по возрождению бренда «Волга» ... Читать далее

На новый большой седан ГАЗ планируют пересадить чиновников среднего звена и обеспеченных россиян. Журналисты издания Daily-Motor.Ru собрали всю имеющуюся информацию, чтобы понять, какой будет новая «Волга-2024». Судя названным срокам начала серийного производства речь идет не о разработанном с нуля автомобиле, а о перелицованной версии уже существующей модели другого бренда, китайского с 99-процентной вероятностью.

Сейчас на российском рынке не так много китайских седанов длиной порядка 5 метров. Лучшим кандидатом на роль донора для будущей «Волги» можно считать Hongqi H5. Автомобиль длиной 4,9 метра оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. (340 Нм). Первую «сотню» он разменивает за 7,8 секунды. Дилеры сейчас просят за оригинальный Hongqi H5 не менее 4,8 млн рублей. Но к моменту запуска в серию и начала продаж цена, конечно, вырастет.

Упомянутые модели: Hongqi H5

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах