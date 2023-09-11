Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников
Фото: Hongqi
Сейчас на российском рынке не так много китайских седанов длиной порядка 5 метров. Лучшим кандидатом на роль донора для будущей «Волги» можно считать Hongqi H5. Автомобиль длиной 4,9 метра оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. (340 Нм). Первую «сотню» он разменивает за 7,8 секунды. Дилеры сейчас просят за оригинальный Hongqi H5 не менее 4,8 млн рублей. Но к моменту запуска в серию и начала продаж цена, конечно, вырастет.
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11.09.2023, 08:26
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11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
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25.07.2023, 14:41
В России стартовали официальные продажи младших моделей премиальной марки Hongqi
Российский офис премиального китайского бренда Hongqi объявил о начале продаж в нашей стране седана Hongqi H5 и внедорожника HS5. Это младшие модели в линейке, но компактными их не назовешь. Длина седана составляет без малого 5 метров. Цены начинаются от 4,8 млн рублей.Читать далее
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
-
11.09.2023, 14:20
В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда Haval – новый полноприводный кроссовер Monster, сопоставимый по размеру с Kia Sorento или Skoda Kodiaq.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
11.09.2023, 08:56
GAC вышел за пределы Китая с недорогим автомобилем: огромный экран и полноценная кровать
Бренд Aion, принадлежащий компании GAC, представил свою первую зарубежную модель. В Бангкоке состоялась презентация электрокара Aion Y Plus. Автомобиль ориентирован на молодежь и позволяет превратить салон в домашний кинотеатр.Читать далее
-
11.09.2023, 08:26
АвтоВАЗ назвал Африку ключевым рынком для экспорта Lada
В рамках проходящего в эти дни во Владивостоке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-презиент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал о планах по экспорту автомобилей Lada.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
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