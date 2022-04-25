Журналисты сняли с вертолета захватывающую полицейскую погоню (видео)
Внедорожник агрессивно перестраивается, несется на большой скорости по шоссе, обгоняя другие машины, выскакивает на встречку и наконец, заруливает в жилой комплекс. Злоумышленники бросают автомобиль и пытаются укрыться в лабиринте дорожек, перелезая через заборы и живые изгороди на глазах удивленных обитателей. Однако за злодеями с воздуха следят не только журналисты, но и полиция. Все попытки спрятаться в кустах с воздуха выглядят несколько комично. Вскоре парням наперерез выходят двое офицеров с оружием в руках и приказывают им лечь на землю. Преступники сдаются. Их подельник, выпрыгнувший из машины, тоже не смог далеко уйти и был задержан.
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