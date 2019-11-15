15 ноября 2019, 20:18
Журналисты сообщили об уходе Honda Pilot с российского рынка
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Фото: Honda
Сегодня в ряде СМИ появилась информация о грядущем сокращении модельного ряда Honda в России. В дилерских шоу-румах останется только кроссовер CR-V, а продажи Pilot будут завершены. Пресс-служба компании выпустила опровержение.
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После ухода «Пилота» у Honda в России останется единственная модель - кроссовер CR-V с 2,4-литровым двигателем. Сейчас его можно купить в двух модификациях. Версии с 2,0-литровым агрегатом мощностью 150 л.с. поставляются с завода в британском Суиндоне. Стоят они от 2,1 млн рублей. Кроссоверы с 2,4-литровыми моторами (184 л.с.) возят из США и просят за них минимум 2,4 млн рублей. Завод Honda в Великобритании закроется в 2021 году, и тогда на рынке останутся лишь CR-V американской сборки.
Тем не менее, в пресс-службе Honda Motor RUS официально опровергли эту информацию: «Автомобили Pilot и CR-V будут продаваться на российском рынке в 2020 году. Сокращений текущего модельного ряда не предвидится. Сертификат Одобрения Типа Транспортного Средства (ОТТС) на кроссовер Honda Pilot продлен. Модель CR-V будет поставляться на российский рынок в комплектациях с 2,0- и 2,4 литровыми двигателями.»
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