Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод

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Согласно официальному прайсу, опубликованному на сайте «Лада Казахстан», базовый седан Lada Granta с 1,6-литровым мотором на 90 сил и «механикой» стоит минимум 635 700 рублей. На российском сайте Lada аналогичный автомобиль оценили более чем на 40 000 рублей дороже – в 678 300 рублей без учета 20-процентной скидки по программе льготного автокредитования, которая доступна далеко не всем покупателям. Внедорожник Lada Niva Travel в базовой версии стоит в Казахстане от 947 700 рублей, а в России за такую машину придется отдать 998 900 рублей.

По мнению журналистов «Ведомостей», программы поддержки спроса на автомобили, дефицит новых машин и практически монопольное положение на рынке дают АвтоВАЗу возможность продавать автомобили в России дороже, чем в Казахстане. В автосалонах дисбаланс еще заметнее. Цены у дилеров в центральной части Казахстана варьируются в диапазоне от 648 700 до 687 700 рублей. В российских автосалонах базовая Lada Granta стоит не менее 724 900 рублей, а максимальная цена доходит до 850 060 рублей.

Фото: Lada

Источники на АвтоВАЗе объясняют более низкую цену тем, что автомобили Lada, которые продают сейчас в Казахстане, были собраны из запасов машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле.

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