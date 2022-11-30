Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод
По мнению журналистов «Ведомостей», программы поддержки спроса на автомобили, дефицит новых машин и практически монопольное положение на рынке дают АвтоВАЗу возможность продавать автомобили в России дороже, чем в Казахстане. В автосалонах дисбаланс еще заметнее. Цены у дилеров в центральной части Казахстана варьируются в диапазоне от 648 700 до 687 700 рублей. В российских автосалонах базовая Lada Granta стоит не менее 724 900 рублей, а максимальная цена доходит до 850 060 рублей.
Источники на АвтоВАЗе объясняют более низкую цену тем, что автомобили Lada, которые продают сейчас в Казахстане, были собраны из запасов машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле.
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25.11.2022, 13:02
У Lada Granta появилась 8-местная версия
Семейство Lada Granta пополнилось новой вместительной модификацией. Удлиненный кузов с высокой крышей позволил установить в салоне три ряда сидений по формуле 2+3+3. Предварительно, стоить такой автомобиль будет 1,75 млн рублей.Читать далее
-
14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
02.11.2022, 14:31
В Тольятти локализованы комплектующие для «Гранты» и «Нивы»
Работа по обеспечению локализации автокомпонентов для автомобилей Lada Granta Classic’22 и Lada Niva Classic’22 проведена усилиями тольяттинских АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС». Читать далее
-
13.10.2022, 12:09
На базе Lada Granta построили сразу несколько коммерческих моделей
Компания «Промтех» из Нижнего Новгорода представила целое семейство коммерческих автомобилей Kub, построенных на базе Lada Granta. Клиентам предложат промтоварный фургон и рефрижератор, несколько пассажирских и специальных версий.Читать далее
-
11.10.2022, 14:45
Комплектации Lada Niva дополнили опциями комфорта: цены
АвтоВАЗ сообщил об изменениях в комплектациях автомобилей семейства Lada Niva. Первые внедорожники Niva Legend и Niva Travel с расширенным оснащением сошли с конвейера в начале октября 2022 года.Читать далее
-
07.10.2022, 09:56
АвтоВАЗ собирает некомплектные автомобили
В апреле и мае 2022 года АвтоВАЗ был вынужден остановить все конвейеры из-за перебоев в поставках комплектующих. Сейчас ситуация существенно улучшилась, но трудности с логистикой еще сохраняются.Читать далее
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