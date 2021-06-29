29 июня 2021, 15:53
Журналисты узнали, когда выйдет новый Toyota Land Cruiser Prado
После премьеры внедорожника Toyota Land Cruiser 300 появление Land Cruiser Prado нового поколения остается лишь вопросом времени. Японские журналисты со ссылкой на инсайдеров в дилерской сети назвали ориентировочный срок.
Дарья Климова Фото: bestcarweb.jp
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Разумеется, новый Prado сохранит рамную конструкцию. Вопрос алюминиевых панелей кузова, как у Land Cruiser 300, пока остается открытым. В моторной гамме революции не ожидается. Внедорожник должен сохранить нынешние агрегаты: обновленный 2,8-литровый турбодизель (индекс 1GD-FTV) и 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» (2TR-FE). Позднее в линейке может появиться гибридная версия на базе 2,5-литрового бензинового двигателя. Трансмиссия – автоматическая на 6 и 8 ступеней, а также система полного привода в базе.
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 1 939 000 Р)
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