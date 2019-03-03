3 марта 2019, 18:38
Журналисты выбрали 5 самых интересных электрокаров
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Электрические технологии постепенно дополняют или полностью вытесняют традиционные двигатели внутреннего сгорания. Одним из самых известных производителей электромобилей можно назвать компанию Tesla Motors, но достойные модели есть и у других компаний.
Экологические стандарты в Европе и США становятся все строже, поэтому автопроизводители вынуждены разрабатывать новые «чистые» технологии. Автомобили с электрической силовой установкой стоят дороже, но надежнее и дешевле в эксплуатации. Журналисты портала SpeedMe.Ru выбрали пять наиболее интересных моделей электрокаров.
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Вместительный Chevrolet Bolt стоит в США порядка 37,5 тыс. долларов, а с учетом государственной субсидии цена опускается ниже 30 тысяч. Автомобиль оснащается электромотором мощностью 204 л.с. (360 Нм) и комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью 60 кВт-ч. С места до «сотни» электрокар разгоняется менее, чем за 7 секунд. Дальность хода приближается к 400 километрам.
Далее в рейтинге идут все три модели Tesla. На третьем месте оказался кроссовер Model X. В числе главных достоинств – просторный салон, дальность хода свыше 450 километров, полный привод и 262-сильный мотор. Лифтбек Tesla Model 3 расположился на втором месте. Без подзарядки электрокар может преодолеть до 499 километров, а на разгон до первой «сотни» он тратит всего 3,5 секунды. Новая цена в 35 тысяч долларов вместо прежних 42 тысяч, станет дополнительным аргументом в пользу модели.
Лидером ТОП-5 стала Tesla Model S. Запас хода, по словам автопроизводителя, превышает 500 километров. Пользователи выяснили, что реальные цифры чуть скромнее (487 километров), но это все равно больше, чем у конкурентов. Фирменная система Autopilot – это комплекс вспомогательных систем безопасности, а не автопилот в прямом смысле слова. Если не пренебрегать рекомендациями Tesla, всегда держать руки на руле и следить за дорожной ситуацией, эти электрокары можно назвать одними из самых безопасных на сегодняшний день.
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Отзывы по теме
Равона R2 на механике Нет!
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Электромобиль за 5,5 миллионов с "аскетичным" салоном - это странное предложение. Вряд ли такой автомобиль у нас в России будет популярен. За такие деньги хочется всего и сразу - габаритов больших, чтобы всем видно тебя было, ну и комфорта королевского. Минимализм в этой ценовой категории как то не приветствуется ...
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