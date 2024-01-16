Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta

Ранее мы писали Глава АвтоВАЗа признался, какая модель Lada точно не останется без подушек безопасности На АвтоВАЗе официально признали проблему с подушками безопасности. С конца прошлого года их не устанавливают ... Читать далее

Журналисты издания «Профиль» выяснили, что останется в самой простой комплектации Lada Granta, а чем придется пожертвовать. По информации инсайдеров, в максимально упрощенных автомобилях не будет кондиционера, электроусилителя руля, медиасистемы и магнитолы, ручки закрытия багажника, а также подогрева сидений. Кроме того, машины могут лишиться уплотнителя и шумоизоляции капота, а также подсветки в бардачке и багажнике. При этом автомобили сохранили передние электростеклоподъемники и обогрев заднего стекла. Главной причиной таких ограничений называют сбои в поставках комплектующих.

Официального подтверждения этой информации нет, но ранее потенциальный выпуск упрощенных моделей автомобиля не исключали и на самом АвтоВАЗе. Глава компании Максим Соколов дал понять, что если у населения будет запрос на такие простые машины, например, в сельской местности, то завод продолжит их выпускать.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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