Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
Официального подтверждения этой информации нет, но ранее потенциальный выпуск упрощенных моделей автомобиля не исключали и на самом АвтоВАЗе. Глава компании Максим Соколов дал понять, что если у населения будет запрос на такие простые машины, например, в сельской местности, то завод продолжит их выпускать.
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14.01.2024, 18:37
5 самых дешевых седанов в России в январе 2024 года
Еще год назад в российском сегменте седанов ощущался острый дефицит. Сейчас ситуация начала постепенно выправляться и у поклонников этого классического типа кузова появился неплохой выбор.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
11.12.2023, 09:32
Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
Страховые компании начинают подводить первые итоги уходящего года. По их данным в 2023 году число угонов подскочило на 15%. Популярностью у преступников по-прежнему пользуются корейские автомобили.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
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