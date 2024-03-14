Журналисты выяснили, когда Lada Iskra впервые появится на публике

Ранее мы писали В Сети раскрыли дизайн двух новых версий Lada Iskra На прошлой неделе были опубликованы патентные изображения нового универсала Lada Iskra, продажи которого должны ... Читать далее

Как выяснили журналисты Авто Mail.ru из собственных источников на АвтоВАЗе, первый публичный дебют Lada Iskra пройдет 5 июня 2024 года в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Из опубликованных ранее патентных изображений известно, что в линейку войдут, как минимум, три варианта кузова: седан, универсал и кросс-универсал. В основе семейства лежит современная переднеприводная платформа CMF-B концерна Renault-Nissan.

В модельном ряду Lada новинка расположится на ступень выше бюджетной Lada Granta, но ниже флагманского семейства Vesta. У дилеров Iskra появится в начале 2025 года. На первом этапе ее будут продавать параллельно с Granta. Затем бюджетную и морально устаревшую «Гранту» окончательно отправят в отставку.

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