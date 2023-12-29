Журналисты выяснили, почему россияне едут на Новый год в Санкт-Петербург

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Санкт-Петербург привлекает туристов не только зимой: музеи, театры, выставки рады видеть гостей в любую погоду. Но люди, едущие в Северную столицу на Новый год, хотят максимально почувствовать праздничную атмосферу и, словно в Европе, прогуляться по ярким улочкам и попробовать глинтвейн на ярмарке, пишет Петербург2 . В этом году, впервые за несколько последних лет, масштабные гуляния развернутся и на Дворцовой площади. Власти города подготовили богатую развлекательную программу.

Большая культурная программа запланирована и на сами новогодние каникулы: в эти дни пройдет несколько сотен концертов, фестивалей и детских елок. Развлечения по вкусу найдут и семьи с детьми, и взрослые компании: в городе открылось много новогодних локаций.

Фото: unsplash.com

Любителям активного отдыха придутся по душе горнолыжные курорты Ленинградской области. В самом городе открыты несколько живописных катков, например, на берегу Финского залива или лесной каток в Охта-парке. Можно покататься на упряжке с хаски и самоедами, на финских санях или на северных оленях. А еще, при желании, можно отправиться в один из городских парков – построить там снежную крепость и покататься на ледянках.

Фото: unsplash.com

Наконец, с петербургских железнодорожных вокзалов отправляются новогодние «Ласточки», на которых можно добраться не только до Выборга или Луги, но и всего через несколько часов оказаться в Пскове, Великом Новгороде, Тихвине, Петрозаводске и других городах, где находится много интересных объектов.

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