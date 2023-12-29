Журналисты выяснили, почему россияне едут на Новый год в Санкт-Петербург
Большая культурная программа запланирована и на сами новогодние каникулы: в эти дни пройдет несколько сотен концертов, фестивалей и детских елок. Развлечения по вкусу найдут и семьи с детьми, и взрослые компании: в городе открылось много новогодних локаций.
Любителям активного отдыха придутся по душе горнолыжные курорты Ленинградской области. В самом городе открыты несколько живописных катков, например, на берегу Финского залива или лесной каток в Охта-парке. Можно покататься на упряжке с хаски и самоедами, на финских санях или на северных оленях. А еще, при желании, можно отправиться в один из городских парков – построить там снежную крепость и покататься на ледянках.
Наконец, с петербургских железнодорожных вокзалов отправляются новогодние «Ласточки», на которых можно добраться не только до Выборга или Луги, но и всего через несколько часов оказаться в Пскове, Великом Новгороде, Тихвине, Петрозаводске и других городах, где находится много интересных объектов.
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В Петербурге с 1 января запустят дополнительные «Ласточки»
Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о введении с 1 января 2024 года дополнительных скоростных электропоездов «Ласточка» из Петербурга в Выборг.Читать далее
-
29.12.2023, 14:30
В Пулково откроют международный автовокзал
Петербургский аэропорт Пулково осваивает новые форматы. На прошлой неделе стало известно о планах запуска самолетов-электричек. Сейчас компания обсуждает с городскими властями проект строительства международного автовокзала.Читать далее
-
29.12.2023, 07:18
Boeing попросил авиакомпании проверить болты
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), компания Boeing сообщила об очередной проблеме у своего бестселлера – самолета Boeing 737 Max. В системе управления рулем направления могли ослабнуть болты.Читать далее
-
28.12.2023, 14:33
Открыт новый участок трассы М-11 «Нева»
«Автодор» открыл первый этап Северного обхода Твери на М-11 «Нева». Теперь автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, смогут добраться до городов Золотого кольца, не заезжая в Тверь.Читать далее
-
27.12.2023, 17:45
Вторые сутки в пробках: транспортный коллапс под Екатеринбургом
Сильный снегопад, обрушившийся накануне на Урал, серьезно осложнил жизнь местным жителям. Особенно досталось Екатеринбургу, где за последние 36 часов выпала месячная норма снега. Побит рекорд 20-летней давности.Читать далее
-
27.12.2023, 07:11
Чистый рев мотора и захватывающие дух виды без лишних слов: невероятное видео Porsche
Компания Porsche опубликовала короткое, длиной меньше минуты, видео, демонстрирующее, как новый спорткар Porsche 911 GT3 поворот за поворотом преодолевает живописный серпантин на горе Рашмор. Оператор дрона заслуживает «Оскара».Читать далее
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