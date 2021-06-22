Журналисты выяснили, сколько пранкер Эдвард Бил заплатил пострадавшей в ДТП
Фото: РИА Новости
Мария Артемова рассказала в интервью телеканалу М24 об аварии и о своем самочувствии. Недавно ей впервые разрешили встретиться с детьми, которых она не видела больше двух месяцев. С Эдвардом Билом она встретиться пока не готова, хотя он хотел приехать навестить ее. Мария не держит зла на блогера, но надеется, что он сделает из всего произошедшего правильные выводы.
Напомним, авария на Садовом кольце произошла 1 апреля. Эдвард Бил, сидевший за рулем синей спортивной Audi, на огромной скорости выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo Марии Артемовой. В аварии пострадали пять машин, несколько человек получили травмы. Сама Мария несколько дней провела в коме и чудом осталась жива.
После того как адвокаты Эдварда Била и потерпевшая пришли к мировому соглашению, она направила в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного дела, но следователи ответили отказом. Блогеру грозит до двух лет тюрьмы. Пока суд не стал его арестовывать, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться автомобилем.
- 190 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 1 049 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 522 000 РVolkswagen Polo 2011 в Москве
- 600 000 РVolkswagen Polo 2014 в Москве
- 359 000 РVolkswagen Polo 2011 в Москве
- 418 000 РVolkswagen Polo 2011 в Москве
- 435 000 РVolkswagen Polo 2011 в Москве
- 475 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 525 000 РVolkswagen Polo 2013 в Москве
- 600 000 РVolkswagen Polo 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий