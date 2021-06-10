10 июня 2021, 15:37
Жуткая катастрофа в Южной Корее попала на видео: дом упал прямо на автомагистраль
Ошибка рабочих при сносе пятиэтажного здания в корейском городе Кванчжу привела к трагедии. Дом рухнул на автобус, который в этот момент высаживал на остановке пассажиров.
Дарья Климова Фото: tvzvezda.ru
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Фото: 24tv.ua
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По словам очевидцев, за мгновение до трагедии раздался вой сирен. Рабочие выскочили со стройплощадки и попытались предупредить об опасности проходящих мимо людей. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Жертв могло быть еще больше. Судя по видеозаписи, перед самым обрушением мимо злополучной остановки проехал еще один автобус и пара легковых машин.
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