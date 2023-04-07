Жуткая находка в Уссурийске: обгоревшие кости в салоне автомобиля (видео)

Ранее мы писали Смертельное свидание: кроссовер Mazda сорвался с обрыва на смотровой площадке в Анапе Трагедия произошла в субботу, 21 мая в районе смотровой площадки «800 ступеней» в окрестностях Анапы. Автомобиль ... Читать далее

Сгоревший автомобиль Mazda обнаружили около полудня 7 апреля 2023 года в пустынном районе Уссурийска, в нескольких десятках метров от дома №1 по ул. Сельскохозяйственной. На кадрах, опубликованных городской прокуратурой, видно, что машина была припаркована на самом краю обрыва. Она выгорела полностью.

При осмотре салона полицейские наткнулись на обгоревшие фрагменты костей. Определить их принадлежность предстоит по результатам экспертизы. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле в прокуратуре. Для координации деятельности правоохранительных и специальных служб на место выехал заместитель Уссурийского городского прокурора Александр Ермаков.

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