12 января 2022, 13:36
Жуткое ДТП с катафалком в Иркутской области: покойник забрал с собой еще троих
В среду, 12 января, на 1839-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла смертельная авария. Автомобиль ритуальной службы столкнулся лоб в лоб с большегрузом Volvo.
Дарья Климова Фото: kp.ru
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Фото: kp.ru
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Вся правая часть «ГАЗель» смята, как лист бумаги. У фуры повреждена нижняя часть кабины с левой стороны. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что водитель большегруза не пострадал. Движение на участке ДТП не перекрывали. На время ликвидации последствий аварии инспекторы ГИБДД регулировали транспортный поток.
Упомянутые модели: ГАЗ 3302 Газель (от 825 000 Р)
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