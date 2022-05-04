4 мая 2022, 09:57
Жуткое ночное ДТП в Ростовской области: никто из шестерых пассажиров ВАЗа не выжил
В страшной аварии на трассе в Красносулинском районе Ростовской области погибли шесть человек: трое взрослых и трое детей. Все они ехали в автомобиле ВАЗ-2112, который превратился в груду металлолома.
Дарья Климова Фото: donday.ru
Изображение загружается
Фото: donday.ru
Ранее мы писали
В Москве автомобиль Kia каршеринг-сервиса «Делимобиль» на огромной скорости врезался в кирпичную стену трансформаторной ...Читать далее
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Прокуратура Ростовской области взяла расследование под контроль.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2112, Mercedes Viano
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 000 000 РMercedes Viano 2010 в Москве
- 2 386 200 РMercedes Viano 2013 в Москве
- 2 175 000 РMercedes Viano 2011 в Москве
- 1 408 000 РMercedes Viano 2009 в Москве
- 2 346 867 РMercedes Viano 2014 в Москве
- 2 235 000 РMercedes Viano 2011 в Москве
- 2 960 000 РMercedes Viano 2014 в Москве
- 2 369 000 РMercedes Viano 2013 в Москве
- 2 455 000 РMercedes Viano 2013 в Москве
- 1 395 000 РMercedes Viano 2008 в Москве
Новости по теме
Капкан для Lada: автомобиль угодил в вырытую коммунальщиками яму (видео)
20.12.2021, 14:27
Внедорожник сбежал от мастера прямо во время замены масла (видео)
04.05.2022, 08:29
Автобус завис над рекой после ДТП: из него предлагают сделать мост
04.05.2022, 07:57
Lamborghini выпустила новый злой спорткар
04.05.2022, 00:01
Кто-то поставил внедорожник Chevrolet на три колеса
03.05.2022, 15:24
Новости по теме
Капкан для Lada: автомобиль угодил в вырытую коммунальщиками яму (видео)
20.12.2021, 14:27
Внедорожник сбежал от мастера прямо во время замены масла (видео)
04.05.2022, 08:29
Автобус завис над рекой после ДТП: из него предлагают сделать мост
04.05.2022, 07:57
Lamborghini выпустила новый злой спорткар
04.05.2022, 00:01
Кто-то поставил внедорожник Chevrolet на три колеса
03.05.2022, 15:24
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин