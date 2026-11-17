17 ноября 2026, 09:09
ЗиД 50 Пилот: история самого удачного отечественного мокика 1990-х
ЗиД 50 Пилот: история самого удачного отечественного мокика 1990-х
Легкий мокик Завода имени Дегтярева пережил спад 1990-х благодаря доступной цене и простой конструкции. По оценке вторичного рынка уцелевшие ЗиД 50 Пилот стоят от 15 до 100 тысяч рублей, в зависимости от состояния.
В СССР малокубатурная техника была доступна подросткам и взрослым без водительских прав: для таких машин удостоверение не требовалось. К концу 1980-х привычные педали у мопедов уступили место кикстартеру, а наступление нового десятилетия поставило под вопрос будущее этого класса. Завод имени Дегтярева решил продолжить традицию, но уже на другой технической основе.
Так появился ЗиД 50 Пилот, один из наиболее удачных отечественных мокиков 1990-х. По оценке вторичного рынка, за уцелевшие экземпляры просят в настоящее время от 15 до 100 тысяч рублей, цена зависит от состояния машины и запросов владельца.
Ставка на простой и доступный мокик
После распада Советского Союза спрос на продукцию заводов резко снизился. Львовское и рижское предприятия продолжали выпускать малокубатурную технику по инерции, тогда как другие производители искали новые направления. В Ижевске попробовали выйти в этот сегмент с моделью Иж Корнет, но высокая стоимость привела к быстрому сворачиванию проекта.
Завод имени Дегтярева сумел найти покупателя для своей разработки. Покупателей привлекали доступная цена и простая конструкция, а внешность отвечала запросам рынка. Серийное производство ЗиД 50 Пилот началось в 1995 году, базовая версия получила индекс 50-01.
К середине десятилетия завод ориентировался на доступную и проходимую технику. Пилот оформили в стиле эндуро: пластика в конструкции почти нет, клиренс высокий. Глушитель поднят вверх, подвеску рассчитали на разные дорожные условия.
Подобный облик привлекал подростков, но ограниченный бюджет редко позволял им купить мокик. Взрослых покупателей сдерживала малая мощность. Поэтому привлекательный дизайн сам по себе не снимал двух главных ограничений модели: молодым водителям было сложно позволить себе покупку, а старшим не хватало динамики.
Два двигателя и разные трансмиссии
Изначально все версии оснащали двухтактным двигателем объемом 49 см³ и мощностью 2,7 л.с. Бензин требовал смешивания с маслом. По официальным данным, максимальная скорость составляла 50 км/ч. На практике мокик мог разогнаться до 60 км/ч при массе водителя до 80 кг. Заниженные паспортные показатели позволяли эксплуатировать технику без водительских прав.
В 2004 году завод начал устанавливать четырехтактные двигатели Lifan китайского производства с теми же объемом и мощностью, 49 см³ и 2,7 л.с. Новый мотор работал тише, а заявленный расход снизился до 2 литров на 100 км против 2,5 литра у двухтактной версии. Конструкция двигателя повторяла Honda Super Cub в китайском исполнении, поэтому запчасти было проще найти.
Различалась и трансмиссия. Двухтактному мотору полагалась трехступенчатая коробка с ручным сцеплением, четырехтактному, четырехступенчатая КПП с полуавтоматическим центробежным сцеплением. Рычаг сцепления на руле у этой версии отсутствовал. Вместе с новым мотором появились электростартер и аккумулятор.
У обеих модификаций барабанные тормоза. Спереди установлена телескопическая вилка, сзади, моноамортизатор. Эти особенности важны при осмотре конкретного экземпляра: возраст и состояние техники влияют на пригодность к эксплуатации. Оригинальные детали для двухтактных версий найти непросто.
Грузовая версия и обслуживание сегодня
Линейка включала и грузовой ЗиД 50-02, рассчитанный на перевозку до 100 кг без учета водителя. У него была оригинальная внешность. Модель оказалась востребована у дачников и оставалась в производстве дольше остальных благодаря универсальности.
На основе Пилота выпускали также «Нику» в стиле эндуро и городской «Актив». Из-за высокой стоимости эти варианты производили небольшими партиями. С 2005 года четырехтактные китайские моторы устанавливали на все модификации «Пилота».
Для повседневных поездок старый мокик не стоит рассматривать для покупки из-за дефицита оригинальных запчастей и их высокой стоимости, особенно для двухтактных машин. Версии с китайскими двигателями проще обслуживать и можно восстановить; некоторые энтузиасты ставят современные моторы на старые двухтактные экземпляры. Среди поклонников модели остаются подростки и взрослые, мечтавшие о ней в 1990-х. Производство мокиков постепенно свернули, и ЗиД 50 Пилот больше не выпускается.
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