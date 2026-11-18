Дешево, но не мопед: что на самом деле предлагает новая линейка ЗиД

Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации.

Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации.

При выборе недорогой мототехники важны цена и мощность. Рабочий объем двигателя у всех трех моделей новой линейки ЗиД превышает 50 куб. см. Юридически это мотоциклы или легкие мотоциклы, а не мопеды. Владельцу понадобятся водительские права и регистрация; требования к страхованию также отличаются от правил для обычных скутеров.

ЗиД-125

ЗиД-125 стоит 86 800 рублей и позиционируется как мопед, хотя объем его четырехтактного двигателя — около 120 куб. см — превышает порог этой категории. В публикациях о модели указаны карбюраторный двигатель YINXIANG 153FMI с воздушным охлаждением и четырехступенчатая механическая коробка передач. Бак вмещает 12 литров, тормоза барабанные. Мощность заявлена на уровне 5 кВт, максимальная скорость — 75 км/ч, масса — 95 кг, расход — около 3 л на 100 км. У модели есть VIN, а для эксплуатации на дорогах общего пользования требуется регистрация.

ЗиД-250

Следующая ступень линейки — ЗиД-250 за 144 000 рублей. Двигатель объемом 225 куб. см с воздушным охлаждением выдает около 14,3 л. с. и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Эндуро-конфигурацию дополняют спицованные колеса: 21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади, установлены гидравлические дисковые тормоза. Разница в цене с базовой версией — 57 200 рублей.

В публикации о презентации модельного ряда рекомендованная цена ZiD250 составляла 134 900 рублей, для ЗиД-125 там называли 89 990 рублей, для ЗИД 300-01 — 199 900 рублей. Технические характеристики и ценовые ориентиры моделей приводились в материале о линейке ЗиД.

ЗиД 300-01 «Стайер»

На вершине семейства — ЗиД 300-01 «Стайер». Его жидкостно охлаждаемый двигатель объемом 283 куб. см развивает 21 л. с., максимальная скорость указана на уровне 120 км/ч. На открытых площадках за машину просят около 200 тысяч рублей, однако производитель эту сумму официально не подтверждал.

Производство

Современные модели собирают в Коврове из китайских комплектующих. На ЗиД-125 устанавливают двигатель YINXIANG 153FMI. У двигателя ZiD250 объемом 225 куб. см китайская база, но с 2024 года его выпускают по спецификациям ЗиД.

Возвращение в бюджетный сегмент

Возврат в бюджетный сегмент соответствует прежней специализации предприятия. В 1946 году завод выпустил первый «Ковровец» К-125 — предшественника линии «Восход», появившейся в 1965 году. Мотоциклы того периода развивали 10 л. с. и 14 Н·м, их максимальная скорость достигала 95 км/ч, масса составляла 110 кг.

Позже, в 1983 году, на конвейер поставили «Восход-3М» с обновленной конструкцией: его двигатель развивал 14 л. с., а максимальная скорость достигала 105 км/ч. Когда интерес к отечественным мотоциклам снизился, завод попытался привлечь покупателей моделью «Сова». Массового успеха она не принесла, и марка постепенно ушла в тень.

Что это значит для рынка

Теперь знакомое имя снова появляется в массовом сегменте, но историческая преемственность сама по себе не подтверждает спрос на новые машины. Ориентиром служит более дорогой сегмент: в материале о Jawa указаны цены от 530 тысяч рублей. Сравнение показывает разницу в стоимости, но из него не следует сопоставимость характеристик и оснащения.

ЗиД представляет новую технику как доступную и простую в обслуживании, однако раздел с мотоциклами на официальном сайте найти непросто. Возвращение исторических марок может расширить выбор бюджетной мототехники, и завод связывает продолжение линейки с перспективами. Официальную цену ЗиД 300-01 производитель при этом не назвал.