Почему «Тарзан» не покорил Эльбрус: история советского полноприводного мотоцикла

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 19:56

Полный привод для Эльбруса: как создавали мотоцикл ЗИД «Тарзан»

Полный привод для Эльбруса: как создавали мотоцикл ЗИД «Тарзан»

Почему «Тарзан» не покорил Эльбрус: история советского полноприводного мотоцикла

Полный привод для Эльбруса: как создавали мотоцикл ЗИД «Тарзан»

Советский полноприводный мотоцикл ЗИД «Тарзан», созданный для восхождения на Эльбрус, так и не смог преодолеть главное препятствие — собственный вес почти в 200 кг. О том, как инженеры Ковровского мотозавода решали задачу привода переднего колеса, почему проект остался в истории и как полученный опыт помог при создании «Баксана», — в нашем материале.

Советский полноприводный мотоцикл ЗИД «Тарзан», созданный для восхождения на Эльбрус, так и не смог преодолеть главное препятствие — собственный вес почти в 200 кг. О том, как инженеры Ковровского мотозавода решали задачу привода переднего колеса, почему проект остался в истории и как полученный опыт помог при создании «Баксана», — в нашем материале.

История мототехники — это постоянный поиск компромисса между мощностью, массой и проходимостью. Если в начале XX века мотоцикл воспринимался прежде всего как практичное транспортное средство, то к концу столетия инженеры и энтузиасты обратились к экстремальным задачам: покорению бездорожья, горных перевалов и ледников.

Одним из самых амбициозных и технически сложных направлений стало создание полноприводных двухколесных машин. Передать крутящий момент на управляемое переднее колесо — задача, над которой бились конструкторы разных стран, и именно в этом контексте родился уникальный советский проект — мотоцикл ЗИД «Тарзан».

Почти 200 кг: подобный вес стал главным препятствием для ЗИД «Тарзан» на испытаниях. Мотоцикл создавали ради восхождения на Эльбрус, и для этой задачи ему сделали привод на оба колеса.

Передать крутящий момент на переднее колесо технически непросто, поэтому полноприводные мотоциклы встречаются редко. В материале о электровелосипеде TW-E9W речь шла о другом подходе к двухколесной технике: «Тарзану» требовалось гарантировать тягу на управляемом переднем колесе.

Инициатором проекта стал Иван Ксенофонтов, известный мотопутешественник и сотрудник журнала «Мото». Работой руководил Анатолий Заплаткин, замглавного конструктора Ковровского мотозавода. За основу взяли уже имевшиеся разработки ЗИД, включая двигатель и коробку передач от трицикла ЗДК «Фермер».

Двухтактный одноцилиндровый мотор объемом 197 см³ развивал 13 л.с. Пятиступенчатую коробку передач снабдили измененными в сторону понижения передаточными числами, а заднюю скорость убрали как ненужную. В раме и подвеске угадывались черты ЗДК-200 2ШП, созданного ранее по заказу британского предпринимателя.

Главной конструкторской задачей оставался привод переднего колеса. Цепь шла от вала отбора мощности по правой стороне, затем через небольшой кардан передавала момент на другую цепь. Та проходила слева вдоль телескопической вилки. Такая схема не мешала работе передней подвески и управлению мотоциклом.

На испытаниях «Тарзан» показал себя неплохо, однако его масса почти в 200 кг оказалась серьезным недостатком. Заметно облегчить машину не удалось.

Полученный опыт использовали при создании другого мотоцикла с колесной формулой 2х2 — «Баксана». На нем Ксенофонтов успешно штурмовал Эльбрус. Сам «Тарзан» сохранили в первозданном виде: сначала он находился в заводском музее, затем его продали в частную коллекцию.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Саратовская область Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться