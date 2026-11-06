Почему «Тарзан» не покорил Эльбрус: история советского полноприводного мотоцикла

6 ноября 2026, 19:56
Полный привод для Эльбруса: как создавали мотоцикл ЗИД «Тарзан»
Полный привод для Эльбруса: как создавали мотоцикл ЗИД «Тарзан»
Советский полноприводный мотоцикл ЗИД «Тарзан», созданный для восхождения на Эльбрус, так и не смог преодолеть главное препятствие — собственный вес почти в 200 кг. О том, как инженеры Ковровского мотозавода решали задачу привода переднего колеса, почему проект остался в истории и как полученный опыт помог при создании «Баксана», — в нашем материале.
История мототехники — это постоянный поиск компромисса между мощностью, массой и проходимостью. Если в начале XX века мотоцикл воспринимался прежде всего как практичное транспортное средство, то к концу столетия инженеры и энтузиасты обратились к экстремальным задачам: покорению бездорожья, горных перевалов и ледников.
Одним из самых амбициозных и технически сложных направлений стало создание полноприводных двухколесных машин. Передать крутящий момент на управляемое переднее колесо — задача, над которой бились конструкторы разных стран, и именно в этом контексте родился уникальный советский проект — мотоцикл ЗИД «Тарзан».
Почти 200 кг: подобный вес стал главным препятствием для ЗИД «Тарзан» на испытаниях. Мотоцикл создавали ради восхождения на Эльбрус, и для этой задачи ему сделали привод на оба колеса.
Передать крутящий момент на переднее колесо технически непросто, поэтому полноприводные мотоциклы встречаются редко. В материале о электровелосипеде TW-E9W речь шла о другом подходе к двухколесной технике: «Тарзану» требовалось гарантировать тягу на управляемом переднем колесе.
Инициатором проекта стал Иван Ксенофонтов, известный мотопутешественник и сотрудник журнала «Мото». Работой руководил Анатолий Заплаткин, замглавного конструктора Ковровского мотозавода. За основу взяли уже имевшиеся разработки ЗИД, включая двигатель и коробку передач от трицикла ЗДК «Фермер».
Двухтактный одноцилиндровый мотор объемом 197 см³ развивал 13 л.с. Пятиступенчатую коробку передач снабдили измененными в сторону понижения передаточными числами, а заднюю скорость убрали как ненужную. В раме и подвеске угадывались черты ЗДК-200 2ШП, созданного ранее по заказу британского предпринимателя.
Главной конструкторской задачей оставался привод переднего колеса. Цепь шла от вала отбора мощности по правой стороне, затем через небольшой кардан передавала момент на другую цепь. Та проходила слева вдоль телескопической вилки. Такая схема не мешала работе передней подвески и управлению мотоциклом.
На испытаниях «Тарзан» показал себя неплохо, однако его масса почти в 200 кг оказалась серьезным недостатком. Заметно облегчить машину не удалось.
Полученный опыт использовали при создании другого мотоцикла с колесной формулой 2х2 — «Баксана». На нем Ксенофонтов успешно штурмовал Эльбрус. Сам «Тарзан» сохранили в первозданном виде: сначала он находился в заводском музее, затем его продали в частную коллекцию.
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