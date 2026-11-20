ЗиД вернулся на рынок с моделью по цене мопеда: что осталось от знакомого завода

ЗиД-125 «Вектор» оценивают примерно в 87 тысяч рублей, однако доступность не сделала его массовым. Разбираемся, что предлагает простая конструкция с мотором на 6,8 л. с. и почему городским покупателям нередко нужны более мощные и комфортные мотоциклы.

ЗиД-125 «Вектор» оценивают примерно в 87 тысяч рублей, однако доступность не сделала его массовым. Разбираемся, что предлагает простая конструкция с мотором на 6,8 л. с. и почему городским покупателям нередко нужны более мощные и комфортные мотоциклы.

«Вектор» стоит дешевле многих современных моделей — и именно эта дешевизна стала главным вопросом. За 87 тысяч рублей сегодня трудно купить даже приличный мопед, не говоря о полноценной мототехнике. Но за скромным ценником скрываются не только экономия, но и компромиссы, заложенные в конструкцию еще на этапе проектирования. Разбираемся, откуда взялся этот мотоцикл, чем он отличается от предшественников и кому он действительно нужен.

Завод имени Дегтярева в Коврове выпускал «Ковровец» и «Восход»: эти мотоциклы стали частью повседневной жизни нескольких поколений. Их история помогает понять, откуда у ЗиД-125 «Вектор» такая простая техническая основа.

Ранние модели созданы с учетом немецких разработок, в том числе DKW RT 125. Позднее завод перешел на собственные конструкции. После распада СССР отечественной мотопромышленности стало сложнее внедрять новые модели и конкурировать с зарубежными производителями, поэтому доступные импортные комплектующие помогали сохранять на рынке недорогую технику.

«Вектор» продолжает этот подход. Его оценили примерно в 87 тысяч рублей — заметно меньше стоимости многих современных моделей. Но скромная цена не означает, что покупатель получит спортивную динамику или богатое оснащение.

Мотоцикл занимает промежуточное место между малокубатурным мопедом и более мощной техникой. Его основа — рама российского производства, а двигатель представляет китайская компания Chongqing Yinxiang. Это четырехтактный одноцилиндровый мотор объемом 119,6 кубического сантиметра с воздушным охлаждением. В каталогах малокубатурной техники встречаются и квадроциклы с четырехтактными двигателями Yinxiang объемом 125 кубических сантиметров: производители таких моделей собраны в каталоге продукции Yinxiang.

Заявленная мощность — 6,8 лошадиной силы. Для спокойных поездок этого достаточно, но при активном управлении возможности двигателя ограничены. Скоростные трассы также не относятся к сильным сторонам модели.

Коробка передач механическая, четырехступенчатая. Крутящий момент передается на заднее колесо через цепь, а на обоих колесах установлены барабанные тормоза. По современным меркам конструкция консервативна и не перегружена электронными системами устойчивости.

Простое устройство не отменяет проверку перед покупкой. Стоит оценить качество сборки, выяснить, насколько доступны запчасти и во сколько обойдется обслуживание.

Именно здесь становится заметной причина, по которой модель не выходит на массовый спрос. В городе многие выбирают автомобиль или более мощный мотоцикл. В плотном потоке покупателю важны комфорт и безопасность. На выбор влияют динамика и внешний вид, а «Вектор» не всегда отвечает таким ожиданиям.

Для поездок в сельской местности он может пригодиться. Но практичность зависит от состояния дороги и необходимости перевозки грузов. Отдельный вопрос — есть ли поблизости сервисы.

В итоге «Вектор» остается техникой понятного назначения: недорогой, ремонтопригодной и неприхотливой. Он не претендует на универсальность и не пытается конкурировать с современными машинами по динамике. Его сильная сторона — цена входа в мотоциклетный мир, а слабая — те же компромиссы, которые эту цену обеспечили.