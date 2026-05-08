Всего 26 штук: Как лимузин Хрущёва пережил покушение на Брежнева — что скрывает ЗИЛ-111

8 мая 2026, 16:36
ЗИЛ-111Г и ЗИЛ-111Д: редкие лимузины СССР, которые удивили даже Америку
ЗИЛ-111Г и ЗИЛ-111Д - лимузины, которые стали символом эпохи и предметом зависти даже для американских автогигантов. Почему эти машины до сих пор вызывают интерес у экспертов и коллекционеров, и какие события сделали их по-настоящему легендарными - разбираемся в деталях.
История лимузинов ЗИЛ-111Г и ЗИЛ-111Д — это не просто рассказ о необычных автомобилях, а отражение целой эпохи, когда советский автопром стремился не отставать от мировых тенденций и даже удивлять Запад. Эти машины стали не только символом власти, но и участниками событий, которые навсегда вошли в историю страны.
В конце 1950-х годов, когда в СССР началась хрущёвская «оттепель», на Московском заводе имени Лихачёва появился представительский седан ЗИЛ-111. Его дизайн был вдохновлён американскими автомобилями, но с учётом советских реалий: шестилитровый двигатель V8, автоматическая коробка передач и внушительные габариты. Однако, в отличие от США, где аналогичные машины могли позволить себе состоятельные граждане, в Советском Союзе такие лимузины предназначались исключительно для высшего руководства. Производство было строго ограничено — не более 12 экземпляров в год.
С самого начала ЗИЛ-111 выглядел современно и эффектно, но Никита Хрущёв внимательно следил за тем, как быстро обновляются американские автомобили, и настоял на модернизации. Так появился ЗИЛ-111Г — обновлённая версия с более строгим и благородным обликом, который не уступал по стилю Cadillac, Lincoln или Chrysler. Внешность стала менее вычурной, но более выразительной, а хромированные детали лишь подчёркивали статус автомобиля. Среди новшеств — четыре фары, круглые задние фонари и увеличенная длина кузова. Салон рассчитан на семь человек, оборудован кондиционером, электростеклоподъёмниками и радиоприёмником с управлением с заднего дивана. Между водителем и пассажирами — стеклянная перегородка для приватности.
ЗИЛ-111Г не только стал вершиной советского лимузинного дизайна, но и оказался в центре громких событий. В январе 1969 года, после исторической стыковки кораблей «Союз-4» и «Союз-5», космонавты возвращались в Кремль на ЗИЛах. Именно тогда у Боровицких ворот произошла попытка покушения на Леонида Брежнева: младший лейтенант Виктор Ильин расстрелял кортеж, в результате чего погиб водитель и были ранены космонавты. Сам Брежнев не пострадал, но этот эпизод навсегда вписал ЗИЛ-111Г в хронику страны.
В линейке «сто одиннадцатых» были не только седаны, но и уникальные парадные фаэтоны ЗИЛ-111Д. Всего их выпустили восемь штук, четыре из которых предназначались для парадов на Красной площади — с флагштоками и специальными поручнями. По технической части фаэтоны полностью повторяли лимузины. Первый официальный выезд ЗИЛ-111Д состоялся на параде в честь 50-летия Октябрьской революции в 1967 году. Ещё раньше один из этих автомобилей был подарен Фиделю Кастро, а другой — Эриху Хонеккеру.
За девять лет производства, с 1958 по 1967 год, было собрано всего 112 автомобилей на базе ЗИЛ-111 всех модификаций. Даже на этом фоне ЗИЛ-111Г остаётся настоящей редкостью — всего 26 экземпляров. Эти машины не только отражают амбиции советского автопрома, но и до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и историков, напоминая о том времени, когда лимузин был не просто транспортом, а символом власти и эпохи.
