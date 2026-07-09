Почему советский кабриолет оказался самым мощным среди западных аналогов - экспертный разбор

ЗИЛ-117В против Cadillac Eldorado и Rolls-Royce Corniche: сравнение мощности и конструкций

Редкий советский кабриолет ЗИЛ-117В сравнивают с Cadillac Eldorado и Rolls-Royce Corniche. В материале - ключевые отличия по мощности, конструкции и статусу, а также почему интерес к этим моделям не угасает даже спустя десятилетия.

Редкий советский кабриолет ЗИЛ-117В сравнивают с Cadillac Eldorado и Rolls-Royce Corniche. В материале - ключевые отличия по мощности, конструкции и статусу, а также почему интерес к этим моделям не угасает даже спустя десятилетия.

Редчайший советский кабриолет ЗИЛ-117В, выпущенный в начале 1970-х, до сих пор вызывает интерес у экспертов и коллекционеров. С его западными аналогами — Cadillac Eldorado и Rolls-Royce Corniche — можно провести сравнение, которое наглядно показывает, что советская инженерия действительно могла конкурировать с мировыми лидерами в классе люксовых кабриолетов.

Cadillac Eldorado седьмого поколения отличался длиной 5664 мм и самой длинной колесной базой среди тройки — 3208 мм, что обеспечивало просторный задний ряд. При этом масса Eldorado была минимальной — 2190 кг. Под капотом располагался V8 объемом 8,3 литра, выдающий 235 л. с. при 4400 об/мин. Рама и подвеска Eldorado были схожи с советскими решениями: независимая пружинная спереди и зависимая пружинная сзади, с амортизаторами, поддерживающими дорожный просвет. Тормоза — дисковые спереди и барабанные сзади, коробка передач — трехступенчатый автомат.

Rolls-Royce Corniche был компактнее (5170 мм в длину, база 3035 мм), но тяжелее Cadillac — 2300 кг. Его V8 объемом 6,75 литра развивал около 250 л. с. при 4500 об/мин. В отличие от конкурентов, Corniche имел несущий кузов с подрамниками, полностью независимую пружинную подвеску и дисковые тормоза на всех колесах. Гидравлическая система контроля дорожного просвета использовалась только в первых версиях.

ЗИЛ-117 отличался значительными размерами: длина 5725 мм, колесная база 3080 мм, масса почти 3 тонны. Это был самый длинный двухдверный кабриолет своего времени. Его V8 объемом 7 литров выдает 300 л. с. при 4400 об/мин — наивысший показатель среди сравниваемых моделей. Конструкция базировалась на лестничной раме, передняя подвеска — независимая торсионная, задняя — неразрезной мост на рессорах. Коробка передач — двухступенчатый автомат, который выглядел архаично даже по меркам 1970-х.

Инженерно наиболее продвинутым можно считать классический Rolls-Royce Corniche благодаря легкому кузову и независимым подвескам. Однако ЗИЛ-117 сочетает в себе современный двигатель и современные тормоза с архаичными решениями по трансмиссии и задней подвеске. При этом советский кабриолет имел особый статус: он предназначался для парадов и высших чиновников, а не для массового рынка.

ЗИЛ-117В продолжает развивать советский подход к представительским автомобилям: сочетание производительности, основательности и ограниченного выпуска делает его объектом внимания не только коллекционеров, но и всех, кто интересуется отечественным автопромом. Российским читателям важно понимать, что подобные машины — это не просто техника, а часть культурного и инженерного наследия страны.

Выпуск этих автомобилей был неравномерным: Cadillac Eldorado седьмого поколения разошелся тиражом почти 48 тысяч экземпляров, Rolls-Royce Corniche — чуть более 6 тысяч, а ЗИЛ-117В был собран всего в 11 экземплярах. Такой контраст в количестве обусловлен различиями в назначении и статусе моделей. Важно отметить, что интерес к редким советским кабриолетам не ослабевает, особенно на фоне современных дискуссий о развитии дорожной инфраструктуры и доступности автомобилей в России — как, например, обсуждается в материале о проблемах платных дорог на юге страны — подробности о спорах вокруг платных дорог .