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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 21:12

Почему на ЗИЛ-131 перед глубоким бродом открывали двери кабины

Почему на ЗИЛ-131 перед глубоким бродом открывали двери кабины

Парадокс конструкции: Почему водитель ЗИЛ-131 перед въездом в глубокий брод должен был открыть двери кабины

Почему на ЗИЛ-131 перед глубоким бродом открывали двери кабины

В руководстве по эксплуатации ЗИЛ-131Н 1990 года дверь предписывали держать открытой при въезде в глубокую воду. Так кабина быстрее заполнялась и не создавала плавучесть, способную разгрузить передний мост; допустимая глубина брода составляла 1,4 метра с учетом волны.

В руководстве по эксплуатации ЗИЛ-131Н 1990 года дверь предписывали держать открытой при въезде в глубокую воду. Так кабина быстрее заполнялась и не создавала плавучесть, способную разгрузить передний мост; допустимая глубина брода составляла 1,4 метра с учетом волны.

Для ЗИЛ-131Н глубокая вода была преодолимым препятствием лишь в оговоренных заводом пределах: руководство 1990 года разрешало брод глубиной до 1,4 метра с учетом высоты волны. Однако при входе в воду кабину следовало открыть. Это требование связано с необходимостью сохранить нагрузку на передние колеса и управляемость тяжелой машины.

Причина понятна, если представить кабину закрытой. Воздух внутри превратил бы ее в подобие поплавка: выталкивающая сила разгрузила бы передний мост. На скользком дне это мешало бы колесам цепляться за грунт и поддерживать выбранное направление. Поэтому завод предписывал впускать воду, вытесняя большую часть воздуха.

Сухое место водителя в этой ситуации уступало более важной задаче — сохранить контакт колеса со дном. При выходе на берег двери также приходилось оставлять открытыми, чтобы вода быстрее покидала кабину. Похожая зависимость от условий эксплуатации прослеживается и в проекте автодома на базе Lada Largus: там автомобиль приспосабливали к поездке с жилым модулем, тогда как ЗИЛ готовили к работе в воде.

Подготовка начиналась до въезда в воду

Грузовик мог преодолеть брод до 1,4 метра благодаря герметичному электрооборудованию. Руководство также допускало серьезное случайное погружение на глубину до 1,5 метра, если двигатель продолжал работать. Эти границы не отменяли предварительные проверки маршрута: водитель обследовал дно, проверял, нет ли ям и крупных камней, отдельно измерял топкие участки, а затем выбирал место выхода на противоположный берег.

Перед въездом давление в шинах разрешалось снизить примерно до 0,05–0,15 МПа — значение зависело от плотности грунта у воды. Затем закрывали кран вентиляции картера двигателя, обычную пробку в нижней части картера меняли на герметичную. Для аккумуляторной батареи были предусмотрены специальные гидростатические пробки.

Небольшое количество воды в картере сцепления считалось допустимым заводами. После брода его возвращали в обычное положение. Еще одна операция требовала времени: непосредственно перед входом в брод двигатель работал 3–5 минут на средних оборотах, пока автомобиль стоял на месте.

Вентиляция картера в этот момент была перекрыта, поэтому внутри создавалось небольшое избыточное давление. Оно служило дополнительной преградой для воды, которая могла проникнуть через неплотности. Руководство напрямую связывало давление с этой подготовкой.

После брода проверяли агрегаты

Брод преодолевали без больших волн на первой или второй передаче основной коробки и первой передаче раздаточной. Двигаться следовало по возможности прямо и без резких маневров. Останавливаться было запрещено: вода могла размыть грунт непосредственно под колесами, и машина начала бы погружаться. На движение в воде отводилось примерно 10–15 минут.

Сразу после выезда проверяли масло в агрегатах. Если в нем была обнаружена вода, запасные части менялись не позднее того же дня. 

При погружении на глубину 1,4 метра или застревании с проникновением воды сразу в несколько агрегатов порядок обслуживания становился строгим. 

Упомянутые модели: ЗИЛ 131
Упомянутые марки: ЗИЛ
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