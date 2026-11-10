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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 11:15

Накачка колес ЗИЛ-131Н: что запрещено было делать кувалдой и ломом

Накачка колес ЗИЛ-131Н: что запрещено было делать кувалдой и ломом

30 тонн силы в одном колесе: Почему завод запрещал стоять рядом с ЗИЛ-131 при накачивании

Накачка колес ЗИЛ-131Н: что запрещено было делать кувалдой и ломом

Руководство по эксплуатации ЗИЛ-131Н предупреждало: давление воздуха могло создать на замочной части колеса выталкивающую силу до 300 кН. После ремонта колесо полагалось накачивать в ограждении, а в поле - замочной частью вниз.

Руководство по эксплуатации ЗИЛ-131Н предупреждало: давление воздуха могло создать на замочной части колеса выталкивающую силу до 300 кН. После ремонта колесо полагалось накачивать в ограждении, а в поле - замочной частью вниз.

Разборные колеса грузовых автомобилей, таких как ЗИЛ-131Н, требуют особого внимания при обслуживании. Конструкция с камерными шинами и съемными бортовыми кольцами обеспечивает возможность ремонта в полевых условиях, но одновременно создает повышенные риски при неправильной сборке. Ошибка при установке замочного кольца может привести к внезапному освобождению металлических деталей под давлением, способных нанести серьезные травмы. Поэтому производитель предусмотрел строгие правила накачивания и контроля состояния элементов колеса.

Почему разборное колесо требует особого контроля

На ЗИЛ-131Н устанавливались камерные шины и разборные обода. Съемные бортовые кольца удерживались в канавке замочными кольцами, расположенными в резиновом канале. Если замочное кольцо установлено неправильно, надежность всей сборки оказывается под угрозой.

В отличие от цельного обода легкового автомобиля, где борта шины удерживаются посадочными полками, в конструкции ЗИЛа часть обода съемная. Поэтому состояние канавки и точность установки замочного кольца имеют огромное значение для безопасности. Поврежденная канавка или деформированное кольцо не могут обеспечить надежную фиксацию — ошибка при сборке сравнима с риском, как при неправильной сборке часового механизма.

Инженеры предусмотрели тороидальную форму посадочных поверхностей. Она обеспечивает надежное удержание шины даже при снижении давления до 0,05 МПа (примерно 0,5 кгс/см²). Это важно при движении по слабому грунту, где необходимо уменьшать давление. При накачивании борта шины садятся на тороидальные поверхности мгновенно. В руководстве это отдельно сопоставляется с колесами, у которых полки имеют коническую форму: там процесс идет постепенно. Поэтому механику необходимо следить за положением элементов разборного обода уже во время монтажа.

Порядок накачивания и контроль давления

Сначала шину накачивают до давления, достаточного для посадки бортов. Затем проверяют положение замочного кольца и только после этого доводят давление до 0,3 МПа (3 кгс/см²). Если кольцо установлено неправильно, воздух выпускают, исправляют положение кольца и повторяют процедуру.

Проверка не ограничивается визуальной оценкой сборки. В замочной канавке не должно быть грязи. Ржавчина и наплывы краски также могут помешать кольцу занять свое место полностью, хотя внешне собранное колесо будет выглядеть исправным. Руководство запрещает использование колес с деформированными ободами или кольцами.

Сила давления и требования безопасности

Руководство объясняет жесткие требования безопасности: на замочную часть в зависимости от давления воздуха может действовать выталкивающая сила до 300 кН — около 30 тонн-сил. Величина 300 кН характеризует силу, а не массу колеса или кольца; она сравнима с весом груза массой примерно 30 тонн при земном притяжении. Пока кольцо правильно зафиксировано в канавке, деталь удерживается конструкцией. При отсутствии фиксации сжатый воздух может резко вытолкнуть замочное кольцо вместе с бортовым.

Металлические изделия при таком освобождении получают ускорение и могут нанести вред человеку на пути их движения. Защитное ограждение предназначено для того, чтобы удержать деталь при возможном разрушении соединений. В полевых условиях предписывается направлять замочную часть колеса вниз.

Что запрещено при ремонте

Разбирать колесо разрешается только после полного выпуска воздуха из шины. Руководство также запрещает воздействовать на элементы обода кувалдой или ломом; кольца нельзя перемещать во время накачивания или стравливания воздуха. Для работы в гараже необходимо использовать защитное приспособление.

Конструкция разборного колеса ЗИЛ-131Н обеспечивает сохранение проходимости при пониженном давлении в шинах и допускает ремонт камерной шины в полевых условиях. Однако при накачивании после монтажа необходимо использовать защитное ограждение, а вне гаража — располагать замочную часть колеса вниз. Соблюдение этих правил является обязательным условием безопасной эксплуатации автомобиля.

Упомянутые модели: ЗИЛ 131
Упомянутые марки: ЗИЛ
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