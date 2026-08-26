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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 21:31

ЗИЛ-136: экспортная версия с дизелем и усиленной кабиной для мирового рынка

ЗИЛ-136: экспортная версия с дизелем и усиленной кабиной для мирового рынка

Экспортный ЗИЛ-136: чем отличался от «близнеца» ЗИЛ-130, и как должен был помочь Государству

ЗИЛ-136: экспортная версия с дизелем и усиленной кабиной для мирового рынка

ЗИЛ-136 - редкая экспортная модификация советского грузовика, созданная для соответствия мировым стандартам. Модель получила дизельные двигатели и улучшенную кабину, что позволило СССР выйти на новые рынки и укрепить позиции в международной торговле.

ЗИЛ-136 - редкая экспортная модификация советского грузовика, созданная для соответствия мировым стандартам. Модель получила дизельные двигатели и улучшенную кабину, что позволило СССР выйти на новые рынки и укрепить позиции в международной торговле.

Экспортная версия ЗИЛ-136 — один из самых интересных образцов адаптации советской техники к потребностям мирового рынка. В 1960-х годах СССР остро нуждался в валюте, и задача выхода на зарубежные рынки с конкурентоспособным грузовиком стала приоритетной. Обычный ЗИЛ-130 с бензиновым мотором не учитывал западный тренд на экономию, что ограничивало его экспортный потенциал.

Для решения этой проблемы инженеры переработали конструкцию: ЗИЛ-136 получил дизельные двигатели от зарубежных производителей — финские VALMET, британские Perkins и Leyland. Мощность составляла от 125 до 140 л.с., что заметно превосходило показатели базовой версии. Кроме того, кабина стала более комфортной и современной, а грузоподъёмность увеличилась до 7–8 тонн благодаря высокому крутящему моменту дизеля.

Производство ЗИЛ-136 было ориентировано на экспорт, и машины отправлялись более чем в десять стран. Для европейского рынка сборку и предпродажную подготовку организовали на бельгийском предприятии Scaldia-Volga, где устанавливали дизельные моторы и модернизировали светотехнику. В некоторых случаях грузовики оснащались другой резиной, чтобы соответствовать требованиям покупателей.

Интересно, что попытку создать собственный дизель для ЗИЛ-130 предпринимали ещё с конца 1950-х, но проект так и не был доведён до серийного производства. В итоге индекс «136» закрепился за экспортной версией с иностранными агрегатами. Всего за границу было отправлено около 180 тысяч таких машин, что стало весомым вкладом в валютные поступления страны.

История ЗИЛ-136 — это пример того, как советская промышленность пыталась интегрироваться в мировой рынок, адаптируя технику под требования иностранных клиентов. Модель стала символом перехода от внутреннего стандарта к более продвинутому уровню, и её опыт до сих пор востребован в отрасли.

Однако со временем спрос на ЗИЛ-136 начал снижаться, что привело к сложностям с закупкой комплектующих и изменением требований партнёров. Как бы ни сложился экспортный опыт этой модели, важно было постепенно учитывать мировые стандарты и гибко реагировать на запросы рынка. Кстати, современные производители грузовой техники продолжают использовать схожие подходы, что сохраняет актуальность темы. 

В сегменте коммерческого транспорта сегодня также востребованы решения с высокой грузоподъёмностью и экономичными двигателями — как это было на ЗИЛ-136. А тем, кто интересуется практичными транспортными решениями, стоит обратить внимание на современные разработки, например, грузовой электровелосипед SISIGAD с увеличенной грузоподъемностью , который также ориентирован на экспорт и новые рынки.

Упомянутые модели: ЗИЛ 130
Упомянутые марки: ЗИЛ
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