Что представлял собой ЗИЛ-41047: последний правительственный лимузин СССР

6 июля 2026, 18:51
ЗИЛ-41047: лимузин, который завершил эпоху советских правительственных авто
ЗИЛ-41047: лимузин, который завершил эпоху советских правительственных авто
ЗИЛ-41047 - не просто символ позднего СССР, а технический эксперимент, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и специалистов. В материале - детали конструкции, редкие факты и причины, по которым этот автомобиль стал последним в своем ряду.
ЗИЛ-41047 — автомобиль, ставший финальной точкой в истории советских лимузинов для высших чинов. Его появление в 1985 году совпало с началом перестройки, и именно этот лимузин ассоциируется с последними годами существования СССР. Интерес к машине не угасает: она сочетала в себе уникальные технические решения и отражала подход к безопасности и статусу руководства страны.
Внешне ЗИЛ-41047 отличался от своих предшественников деталями: прямоугольные фары вместо круглых, изменённая решётка радиатора, новые задние фонари и отсутствие форточек на передних дверях. Даже зеркала были обращены к стойкам, а эмблема сделана складной — ради безопасности пешеходов. В народе эти машины прозвали «членовозами», ведь они перевозили только высших деятелей государства.
Габариты впечатляли: длина более 6,3 метра, колёсная база почти 4 метра, масса — около 3,9 тонны. Салон рассчитан на семь человек, при этом средний ряд представлял собой откидные сиденья, которые убирались в перегородку. Одна из задних дверей была бутафорской — там хранились инструменты и запаска, а внешний кузов оставался симметричным. В передних крыльях предусматривались гнёзда для флажков, между передними креслами — бокс для закрытой связи. Даже машины сопровождения делали неотличимыми от лимузина, чтобы скрыть, где едет главный пассажир.
Под капотом — V8 объёмом 7,7 литра, самый крупный бензиновый мотор среди легковых авто СССР. Мощность — 315 л.с., трёхступенчатый автомат, алюминиевый капот (впервые для отечественных машин). Несмотря на внушительные цифры, разгон до 100 км/ч занимал 12–13 секунд, максимальная скорость — около 190 км/ч. Расход топлива — примерно 22 литра на 100 км, бак — 120 литров. Для надёжности всё продублировали: два аккумулятора, два бензонасоса, две системы зажигания. Тормоза — дисковые вентилируемые на всех колёсах, с усилителями. Шины «Гранит» позволяли ехать даже на спущенном колесе до 160 км/ч.
Броня на стандартном ЗИЛ-41047 не ставилась — защищённые версии выпускались отдельно под индексом ЗИЛ-41052. Это были стальные капсулы, собранные вручную на заводе в Кургане. За все годы сделано всего 14 таких машин. Броня — сталь толщиной до 10 мм, стекло — до 47 мм, бак самозатягивающийся. В 1985 году провели испытания: защищённый ЗИЛ выдержал обстрел и взрыв гранаты, в отличие от Cadillac Fleetwood, у которого были пробиты двери и стёкла.
Михаил Горбачёв использовал обычный ЗИЛ-41047 для поездок по Москве, бронированный — для командировок в регионах и за границу. После распада СССР эти лимузины перешли к Борису Ельцину, который в итоге пересел на защищённую версию. Производство велось в 6-м цеху ЗИЛа, где не было конвейера: каждый автомобиль собирали вручную, на это уходило до полугода. Кузовные панели подгоняли по дубовым лекалам, неровности заливали оловом — иногда до 100 кг на машину. Окраска — нитроэмалью в 9–15 слоёв, последнее нанесение — после обкатки.
ЗИЛ-41047 был самым длинным серийным легковым автомобилем в мире — 6339 мм, уступив абсолютный рекорд лишь 7 мм загадочному Cadillac Series 75. В начале 90-х российская элита пересела на Mercedes-Benz, последний лимузин ЗИЛ собрали в 2002 году для президента Казахстана. Попытки возродить проект — например, лимузин ЗИЛ-4112Р — не увенчались успехом: удалось изготовить только один экземпляр, который так и не пошёл в серию.
В 2013 году ЗИЛ прекратил выпуск автомобилей, а к 2020-му завод был полностью ликвидирован. На его месте вырос жилой квартал «ЗИЛАРТ». История ЗИЛ-41047 — пример того, как технические амбиции и ручная работа могут создать уникальный продукт, который остаётся в памяти даже спустя годы. Кстати, интерес к отечественным премиальным моделям не угасает: на рынке появляются новые проекты, например, российский минивэн бизнес-класса, о котором недавно рассказывалось в материале о премиальном минивэне Sollers SP7 .
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