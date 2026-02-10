Как уникальный вездеход для газовой отрасли стал причиной тревоги у американских спецслужб в 60-х

ЗИЛ-Э167: советский внедорожник, который спутал карты разведке США в 60-х

Внедорожник ЗИЛ-Э167, созданный для работы в суровых условиях Сибири, стал объектом пристального внимания ЦРУ. Его технические решения и масштаб вызвали опасения у американцев, хотя машина предназначалась для мирных задач.

История ЗИЛ-Э167 - это не просто рассказ о необычном советском вездеходе, а пример того, как инженерные решения могут повлиять на освоение целой страны за рубежом.

В начале 60-х годов специалисты ЦРУ, изучая спутниковые снимки заснеженных просторов Советского Союза, обнаружили следы машин, оставленных в самых труднодоступных регионах. Ярко-оранжевый гигант, павший в объективы спутника, был принят за секретную военную разработку, способную преодолеть любые преграды. Американцы всерьез опасались, что СССР готовит наступление через арктические территории, используя целую армию, похожую на монстров. На самом деле же речь шла о единственном экземпляре экспериментального вездехода, созданного для нужд газовой промышленности.

Инженерная дерзость и советский подход

ЗИЛ-Э167 разрабатывался по постановлению Совета Министров СССР специально для работы в условиях крайнего Севера и Сибири. Руководил проектом Виталий Грачев - человек, чье имя стало синонимом советского оффроуда. Его опыт создания уникальных машин позволил реализовать проект в рекордно короткие сроки, несмотря на параллельную работу над другими крупными заказами.

Вездеход должен был перевозить людей и грузы, служить платформой для электрооборудования и обеспечивать бесперебойную работу газовой отрасли в самых сложных климатических условиях. Конструкторы использовали наработки по ЗИЛ-135, что позволило ускорить процесс и добиться высокой степени унификации деталей. Машину собрали буквально накануне Нового года, без полного комплекта чертежей.

Технические решения, опередившие время

Главная особенность ЗИЛ-Э167 - его силовая установка. Два бензиновых двигателя V8 мощностью 7 литров, расположены в задней части выдавали мощность в 360 лошадиных сил. Каждый двигатель работал на свою сторону, пропуская крутящий момент через трансмиссию. Такой подход обеспечивал сохранение управляемости даже при выходе из строя одного агрегата.

Топливная система оснащалась баками на 900 литров, что обеспечивало автономность почти в тысячу километров. Расход бензина был впечатляющим - до 100 литров на 100 км, но для условий бездорожья это было оправдано.

Колеса – отдельная гордость инженеров. Вместо традиционных металлических дисков использовалась комбинированная лампа с элементами из стеклопластика, что снизило вес почти в три раза. Давление в шинах регулировалось централизованно, а ход подвески составлял до 240 мм. Рулевое управление действовало сразу на переднюю и заднюю ось.

Внедорожник, который мог все

Внутри ЗИЛ-Э167 поражал: в кабине могли разместится четыре человека, а в заднем отсеке - еще 14, в зоне комфорта были установлены автономные отопители. Испытания показали, что машина преодолевать снежные заносы глубиной до одного метра и развивать скорость до 75 км/ч на шоссе.

В 1965 году вездеход отправился в Сибирь, где участвовал в строительстве газопровода. Его возможности оказываются настолько впечатляющими, что даже суровые климатические условия не стали проблемой для решения задачи. Однако серийное производство не сложилось: сложность трансмиссии и стоимость проекта были слишком высоки для массового выпуска, а на смену пришли более простые гусеничные транспортеры.

Легенда, оставшаяся в единственном экземпляре

ЗИЛ-Э167 так и остался образцом инженерной мысли, который не только помог освоению Сибири, но и стал причиной международных недоразумений. Его появление на спутниковых фотографиях породило мифы и страхи, а технические решения до сих пор вызывают уважение у специалистов. Этот внедорожник - пример, как одна машина может изменить восприятие целой эпохи.