Как уникальный вездеход для газовой отрасли стал причиной тревоги у американских спецслужб в 60-х

10 февраля 2026, 12:17
ЗИЛ-Э167: советский внедорожник, который спутал карты разведке США в 60-х
Внедорожник ЗИЛ-Э167, созданный для работы в суровых условиях Сибири, стал объектом пристального внимания ЦРУ. Его технические решения и масштаб вызвали опасения у американцев, хотя машина предназначалась для мирных задач.
История ЗИЛ-Э167 - это не просто рассказ о необычном советском вездеходе, а пример того, как инженерные решения могут повлиять на освоение целой страны за рубежом.
В начале 60-х годов специалисты ЦРУ, изучая спутниковые снимки заснеженных просторов Советского Союза, обнаружили следы машин, оставленных в самых труднодоступных регионах. Ярко-оранжевый гигант, павший в объективы спутника, был принят за секретную военную разработку, способную преодолеть любые преграды. Американцы всерьез опасались, что СССР готовит наступление через арктические территории, используя целую армию, похожую на монстров. На самом деле же речь шла о единственном экземпляре экспериментального вездехода, созданного для нужд газовой промышленности.
Инженерная дерзость и советский подход
ЗИЛ-Э167 разрабатывался по постановлению Совета Министров СССР специально для работы в условиях крайнего Севера и Сибири. Руководил проектом Виталий Грачев - человек, чье имя стало синонимом советского оффроуда. Его опыт создания уникальных машин позволил реализовать проект в рекордно короткие сроки, несмотря на параллельную работу над другими крупными заказами.
Вездеход должен был перевозить людей и грузы, служить платформой для электрооборудования и обеспечивать бесперебойную работу газовой отрасли в самых сложных климатических условиях. Конструкторы использовали наработки по ЗИЛ-135, что позволило ускорить процесс и добиться высокой степени унификации деталей. Машину собрали буквально накануне Нового года, без полного комплекта чертежей.
Технические решения, опередившие время
Главная особенность ЗИЛ-Э167 - его силовая установка. Два бензиновых двигателя V8 мощностью 7 литров, расположены в задней части выдавали мощность в 360 лошадиных сил. Каждый двигатель работал на свою сторону, пропуская крутящий момент через трансмиссию. Такой подход обеспечивал сохранение управляемости даже при выходе из строя одного агрегата.
Топливная система оснащалась баками на 900 литров, что обеспечивало автономность почти в тысячу километров. Расход бензина был впечатляющим - до 100 литров на 100 км, но для условий бездорожья это было оправдано.
Колеса – отдельная гордость инженеров. Вместо традиционных металлических дисков использовалась комбинированная лампа с элементами из стеклопластика, что снизило вес почти в три раза. Давление в шинах регулировалось централизованно, а ход подвески составлял до 240 мм. Рулевое управление действовало сразу на переднюю и заднюю ось.
Внедорожник, который мог все
Внутри ЗИЛ-Э167 поражал: в кабине могли разместится четыре человека, а в заднем отсеке - еще 14, в зоне комфорта были установлены автономные отопители. Испытания показали, что машина преодолевать снежные заносы глубиной до одного метра и развивать скорость до 75 км/ч на шоссе.
В 1965 году вездеход отправился в Сибирь, где участвовал в строительстве газопровода. Его возможности оказываются настолько впечатляющими, что даже суровые климатические условия не стали проблемой для решения задачи. Однако серийное производство не сложилось: сложность трансмиссии и стоимость проекта были слишком высоки для массового выпуска, а на смену пришли более простые гусеничные транспортеры.
Легенда, оставшаяся в единственном экземпляре
ЗИЛ-Э167 так и остался образцом инженерной мысли, который не только помог освоению Сибири, но и стал причиной международных недоразумений. Его появление на спутниковых фотографиях породило мифы и страхи, а технические решения до сих пор вызывают уважение у специалистов. Этот внедорожник - пример, как одна машина может изменить восприятие целой эпохи.
Похожие материалы ZIL
-
10.02.2026, 14:21
УАЗ рассматривает запуск сборочного производства в Эфиопии: новые перспективы для бренда
Ульяновский автозавод неожиданно проявил интерес к африканскому рынку и обсуждает возможность организации сборки своих автомобилей в Эфиопии. Почему именно сейчас, какие модели могут появиться и что это сулит российским автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 13:58
VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода
Вышло исследование: гибридный VW Tiguan 1.5 eHybrid прошел независимый тест на экономичность, динамику и комфорт. Какой расход в реальности, что с зарядкой и стоит ли переплачивать за гибрид - мало кто знает детали.Читать далее
-
10.02.2026, 13:54
Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года отказался продавать внедорожник по цене покупки
В США владелец нового Mercedes-AMG G 63 2026 года с пробегом менее 500 км не согласился расстаться с автомобилем даже за ту же сумму, что потратил на покупку. Почему такие решения принимают владельцы премиальных внедорожников - вопрос открытый.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
10.02.2026, 12:23
BMW iX3 впервые в Германии стал источником энергии для дома и сети
В Германии электромобиль BMW iX3 впервые использован как полноценный источник энергии для дома и электросети. Эксперимент с двунаправленной зарядкой показал неожиданные результаты и вызвал споры среди экспертов. Почему это событие может изменить подход к электромобилям - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 12:17
Рабочий завода Ford, выкрикнувший на визите Трампа, вернулся к работе без последствий
Визит Дональда Трампа на завод Ford в Дирборне обернулся неожиданной сценой: рабочий выкрикнул президенту, а тот ответил жестом и угрозой увольнения. Однако последствия оказались не такими, как ожидали многие. Почему эта история важна для автопрома и рабочих сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 11:59
КамАЗ, ГАЗ и УАЗ нацелились на рынок Эфиопии: новые перспективы для российского автопрома
Российские автопроизводители готовят масштабный выход на рынок Эфиопии. КамАЗ, ГАЗ и УАЗ завершают анализ и ведут переговоры о локализации. Какие возможности и вызовы ждут их в Африке - разбираемся.Читать далее
-
10.02.2026, 11:39
Автомобильный рынок 2026: как изменятся цены, конкуренция и дистрибуция
Вышло исследование: рынок автотоваров в России переживает небывалую турбулентность. Почему привычные схемы продаж рушатся, а новые игроки вытесняют старых? Какие перемены ждут цены и ассортимент уже в ближайшие месяцы - объяснил эксперт.Читать далее
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
-
10.02.2026, 10:37
Дилеры предупредили о риске ухода некоторых автопроизводителей из России в 2026 году
Вышло исследование: эксперты рынка отмечают, что после повышения утильсбора в России возможен уход ряда автомобильных брендов уже в 2026 году. Какие марки окажутся под угрозой, почему ситуация меняется именно сейчас и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро может измениться привычный ассортимент автосалонов.Читать далее
