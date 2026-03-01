Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 10:25

ЗИМ-350: Как Харьковский завод имени Малышева создал уникальный четырехколесный мотоцикл для сельского хозяйства в конце 80-х

ЗИМ-350 - не просто редкий четырехколесный мотоцикл, а инженерный эксперимент эпохи перемен. Почему он так и не стал массовым, и какие технические решения удивляют даже сегодня - разбираемся в деталях необычной машины, созданной на стыке военной и гражданской промышленности.

ЗИМ-350 — это не просто очередной забытый советский проект. Его появление стало отражением целой эпохи, когда оборонные заводы искали новые пути выживания, а инженеры предлагали самые смелые идеи. В конце 80-х годов, когда привычный уклад жизни начал рушиться, Харьковский завод имени Малышева, известный своими танками, неожиданно переключился на выпуск гражданской техники. Так родился четырехколесный мотоцикл, который официально называли именно мотоциклом, а не квадроциклом — ведь такого термина в СССР еще не существовало.

Внешне ЗИМ-350 сразу обращает на себя внимание: массивный, длиной почти два метра, с широкими задними колесами и тяжелым металлическим кузовом. Практически все детали — от капота до бака — изготовлены из толстого железа, из-за чего снаряженная масса достигает 320 килограммов. Но именно эта «железная» прочность делала машину неуязвимой к воздействию внешней среды.

Инженерные решения вне времени

В экспозиции центральное место занимает ЗИМ-350, который благодаря своей оригинальной конструкции превратился из мотоцикла в настоящего помощника в хозяйстве.

Основой послужила пространственная рама, сваренная из труб различного сечения. Её главная особенность — заводская гидравлическая навеска в задней части. Она крепится к раме всего в четырех точках, что позволяет быстро монтировать или демонтировать оборудование. Благодаря этому решению, ЗИМ-350 сочетается не только с прицепом, но и с разнообразным сельскохозяйственным инвентарем.

Но самое необычное для мотоцикла тех лет — это конструкция передней подвески. Она выполнена независимой, на А-образных рычагах. С каждой стороны установлено по два амортизатора, что говорит о запасе прочности под серьезные нагрузки. Рулевое управление оснащено полноценными тягами с наконечниками, что для тех лет было технически смелым и нестандартным решением.

Двигатель и трансмиссия: советская кооперация

В качестве силового агрегата инженеры выбрали мотор от ИЖ «Юпитер-5» - двухтактный, двухцилиндровый, размером 350 кубических форм. Для эффективного охлаждения на низких скоростях была разработана отдельная система обеспечения условий обдува с центробежным вентилятором, что потребовало даже изменения конструкции коленвала. Мощность была снижена до 16 лошадиных сил.

Задний мост — результат совместной работы с Тутаевским заводом. Он выполнен из стали, оснащен бортовыми редукторами и реверсом, а также цепным приводом на колеса от коробки передач. Внутри кабины установлены приборы от ижевских мотоциклов и три характерных рычага, отвечающих за блокировку, управление гидроподъемником, а также реверс с переключением передач.

Эксплуатация и возможности

Запуск двигателя требует строгого ритуала: краники, подсос, лапка - и вот уже в воздухе витает запах двухтактной смеси, знакомой каждому, кто рос в деревне. Управление ЗИМ-350 неспешное, максимальная скорость - до 60 км/ч, но комфортно ехать на 30 км/ч. Минимальная скорость - всего 1,5 км/ч, что позволяет использовать машину для пахоты и других сельхозработников.

Расход топлива - 5-6 литров на 100 км, бак на 15 литров. Тормоза - гидравлические, только на задние колеса, позаимствованы у «Таврии» и немного упрощены. Интересно, что здесь реализован механизм автоматического выключения сцепления: при переключении передачи выжимать его не обязательно, хотя привычка все равно берет верх.

Почему проект не стал массовым

Грузоподъемность ЗИМ-350 - до 250 кг, передний багажник выдерживал 30-40 кг, задний - до 70 кг. Производство продолжалось до 90-х годов, всего было выпущено около тысячи экземпляров. Однако массовым этот мотоцикл так и не стал. Причины - распад союзных связей и выход на рынок более доступных небольших тракторов, вроде Т-25. В итоге ЗИМ-350 остался редким воплощением советской инженерной мысли, опередившей свое время, но не нашедшей массового применения.

