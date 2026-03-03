Не прошел проверку холодом: Мороз бьет по батарее и ногам — почему Voyah Free зимой не идеален

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 марта 2026, 18:27

Зима показала слабые места Voyah Free: как гибрид ведет себя в морозы и снегу

Зима показала слабые места Voyah Free: как гибрид ведет себя в морозы и снегу

Не прошел проверку холодом: Мороз бьет по батарее и ногам — почему Voyah Free зимой не идеален

Зима показала слабые места Voyah Free: как гибрид ведет себя в морозы и снегу

Voyah Free прошел суровую московскую зиму и выявил неожиданные нюансы эксплуатации. Как гибрид справляется с холодом, почему владельцы жалуются на замерзшие ноги и что происходит с батареей - объясняем на реальных примерах. Мало кто знает, какие мелочи могут испортить впечатление даже от премиального кроссовера.

Voyah Free прошел суровую московскую зиму и выявил неожиданные нюансы эксплуатации. Как гибрид справляется с холодом, почему владельцы жалуются на замерзшие ноги и что происходит с батареей - объясняем на реальных примерах. Мало кто знает, какие мелочи могут испортить впечатление даже от премиального кроссовера.

Эксплуатация Voyah Free в условиях российской зимы обнажает особенности, которые остаются незаметными при обычном тест-драйве. Одним из главных преимуществ кроссовера становится моментальный прогрев салона: буквально через пару минут после запуска в машине устанавливается комфортная температура благодаря эффективной системе отопления, не привязанной к работе мотора. Однако этот комфорт оказывается неравномерным — при общем ощущении тепла ноги водителя и пассажиров часто остаются в холоде даже при направленных на них дефлекторах, что в долгих поездках превращается в ощутимый недостаток.

На заснеженных дорогах автомобиль демонстрирует уверенное поведение: специальный режим «Снег» эффективно предотвращает пробуксовку, а тяжелый кузов в сочетании с высоким клиренсом и пневмоподвеской позволяет легко преодолевать сугробы и заснеженные препятствия во дворах. В отличие от многих европейских конкурентов, машина сохраняет устойчивость и не требует постоянной борьбы с потерей сцепления, что в условиях снежных завалов становится настоящим спасением для водителя.

С наступлением морозов главной проблемой становится батарея, которая подчиняется неумолимым законам физики. На открытой стоянке за рабочий день заряд может упасть на 10% и более, а в движении реальный пробег на электротяге сокращается почти вдвое. При температуре минус 15 градусов батарея способна разрядиться с 80% до 30% всего за 30-40 километров поездки по городу с работающим отопителем, превращая бензиновый генератор из резервного варианта в необходимость.

Процесс зарядки в зимний период обрастает бытовыми сложностями: кабель дубеет и плохо гнется, разъемы покрываются снегом и грязью, а каждая попытка подключить машину требует времени, осторожности и обязательного наличия перчаток. То, что летом кажется мелочью, зимой превращается в ежедневную рутину, требующую внимания к чистоте соединений и готовности к более длительному и неудобному процессу.

После нескольких тысяч километров по зимней Москве становится очевидно, что Voyah Free — автомобиль с ярко выраженным характером, требующий от владельца компромиссов. Он дарит ощущение уюта и безопасности на заснеженной дороге, но за быстрый прогрев приходится расплачиваться холодными ногами, а за комфорт в салоне — ускоренным разрядом аккумулятора на морозе.

Главный вопрос, который оставляет после себя зимняя эксплуатация — как вся эта сложная электроника поведет себя через несколько лет в суровом российском климате. Пока же можно констатировать, что это современный автомобиль, чьи достоинства и недостатки тесно переплетены, и для комфортного использования он требует от хозяина внимательности, понимания его особенностей и готовности к ежедневным мелочам, которых лишены владельцы традиционных машин.

Упомянутые модели: Voyah Free
Упомянутые марки: Voyah
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Войя

Похожие материалы Войя

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Магнитогорск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться