Как правильно поставить машину на долгую стоянку и не разориться на ремонте кузова и аккумулятора весной

Снимать ли клемму с аккумулятора и нужно ли прогревать мотор зимой? Разбираем главные ошибки при консервации авто до весны

Как подготовить автомобиль к длительной зимней стоянке и выбрать место для хранения. Рассказываем, почему теплый паркинг может ускорить коррозию, стоит ли снимать клеммы с аккумулятора и во сколько обойдется консервация авто в Петербурге.

Как подготовить автомобиль к длительной зимней стоянке и выбрать место для хранения. Рассказываем, почему теплый паркинг может ускорить коррозию, стоит ли снимать клеммы с аккумулятора и во сколько обойдется консервация авто в Петербурге.

Оставить автомобиль на всю зиму до весны - задача сложнее, чем просто запереть двери и уйти домой. Обычный теплый паркинг без хорошей вентиляции способен превратить дорожные реагенты в агрессивную среду, которая ускорит коррозию кузова, а привычка периодически прогревать мотор во дворе только быстрее разрядит аккумулятор. Редакция 110km.ru разобралась, как выбрать правильное место для хранения, какие узлы подготовить заранее и на чем можно сэкономить без риска для машины.

В теплом паркинге дорожные реагенты активизируются, а тающий снег создает влажную среду, в которой развивается коррозия. Поэтому после зимней поездки машину перед постановкой в тепло желательно вымыть, включая кузов и днище. Особого внимания требуют колесные арки и другие участки, где остаются грязь с дорожной солью: долгий контакт этих загрязнений с влагой вреден для металла. На морозе реакция замедляется, но во время оттепелей и при образовании конденсата влага может сохраняться.

Открытая парковка в Петербурге стоит от 200 рублей в сутки. Крытое неотапливаемое место оценивается от 6000 рублей в месяц, отапливаемое стоит от 8000 рублей. Это лишь примерные ориентиры, цены зависят от района и конкретных условий. Аренда гаража начинается от 6000 рублей в месяц. В отличие от паркинга здесь можно хранить колеса и другие вещи, а при необходимости даже ремонтировать автомобиль.

Зимой одни владельцы продолжают ездить по необходимости, другие убирают машину до весны. Для долгого простоя прежде всего необходимо сухое помещение с вентиляцией: само по себе отопление не делает паркинг лучше. Если поездки все же планируются, удобнее найти место поближе к дому. Подойдет и открытая охраняемая стоянка. При выборе необходимо отдельно учитывать риск кражи и механических повреждений. Погода также важна: охрана не защитит кузов от влаги, снега и наледи. На улице лучше не оставлять машину под деревьями, с которых могут упасть ветки или лед. Ранее мы рассказывали о возможном штрафе до 5 тысяч рублей за ночевку в автомобиле на парковке.

Что сделать перед постановкой

Кузов необходимо вымыть, удалив грязь и реагенты из труднодоступных участков, а затем тщательно высушить. Повреждения краски и коррозию лучше устранить до хранения. Чистую поверхность можно защитить воском. Непромокаемый чехол на улице может удерживать влагу, из-за которой появляются ржавчина и плесень. Для хранения под открытым небом выбирают специальный уличный чехол и надевают его только на сухой автомобиль. На крытом паркинге подойдет чехол из дышащего материала: он защитит машину от бетонной пыли.

Перед морозами летнюю жидкость стеклоомывателя меняют на зимнюю, рассчитанную на ожидаемую температуру. Уплотнители дверей и багажника обрабатывают силиконовой смазкой, а личинки механических замков защищают специальным составом от влаги и коррозии. В салоне и багажнике не оставляют мусор или влагу. Продукты также убирают. Коврики просушивают, а машину время от времени проверяют на сырость и следы грызунов.

Перед долгой стоянкой аккумулятор полностью заряжают. На современных машинах снимать клеммы на всю зиму не рекомендуют: электроника может потерять настройки. Решение об отключении аккумулятора зависит от модели автомобиля и типа батареи, а также от охранной системы и требований руководства. Отключение может повлиять на сигнализацию и электронные настройки. Уровень заряда периодически проверяют. При необходимости батарею подзаряжают автоматическим устройством или полноценной поездкой. Короткие запуски двигателя на месте не помогают: мотор и выхлопная система не успевают прогреться, влага остается внутри, а холодный пуск расходует заряд батареи.

Давление в шинах проверяют и выставляют по рекомендации производителя или немного выше. Если есть возможность, автомобиль время от времени перемещают, чтобы колеса не оставались в одном положении. Подставки для хранения в течение двух-трех зимних месяцев обычно не нужны. Топливный бак желательно заполнить полностью: меньший объем воздуха снижает риск конденсата, особенно в металлическом баке.

Если двигательное масло сильно загрязнено, его советуют заменить до стоянки: в отработанной жидкости накапливаются влага и продукты сгорания топлива. Когда срок плановой замены еще не подошел, обновлять масло специально не необходимо. Антифриз должен выдерживать ожидаемые морозы. Старую жидкость перед хранением машины на улице лучше заменить. Тормозную систему осматривают и смазывают суппорты. Подробно проверить диски и колодки можно весной.

Заводить двигатель на холостом ходу в закрытом гараже или во дворе не стоит. На низких оборотах генератор может не восполнить заряд, потраченный на холодный запуск. Также, густое зимнее масло усиливает износ деталей в первые секунды работы. Белорусские правила дорожного движения отдельно запрещают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне дольше пяти минут. Для полноценной поездки мотору и остальным узлам необходимо выйти на рабочую температуру. В исходных рекомендациях для этого указана поездка по трассе как минимум на час.

Сколько стоит подготовка

Универсальную услугу по консервации СТО и детейлинг-центры предлагают редко: объем работ зависит от состояния машины. На станциях проверяют аккумулятор и тормоза, а также шины и технические жидкости. Диагностика на многих СТО Петербурга стоит от 1500 рублей. Если после нее заказывать ремонт, проверку нередко проводят бесплатно.

Базовый детейлинг-комплекс оценивается в 3000-5000 рублей. В него могут входить мойка, влажная уборка салона и очистка пластиковых поверхностей. Также моют стекла с ковриками, пылесосят салон и чернят шины. Полная антикоррозийная обработка днища, порогов, лонжеронов и колесных арок с нанесением составов в скрытые полости стоит от 25 000 рублей. Такое покрытие подходит и для дальнейшей эксплуатации. Срок его службы может составлять 5-7 лет.