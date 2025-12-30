Сколько стоит содержать авто зимой и как не разориться — неожиданные причины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 13:03

Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон

Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон

Сколько стоит содержать авто зимой и как не разориться — неожиданные причины

Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон

Зима превращает уход за машиной в настоящее испытание. Расходы на топливо и сервис растут. Реагенты и морозы ускоряют износ деталей. Почему зима так бьет по бюджету - читайте в нашем материале.

Зима превращает уход за машиной в настоящее испытание. Расходы на топливо и сервис растут. Реагенты и морозы ускоряют износ деталей. Почему зима так бьет по бюджету - читайте в нашем материале.

С наступлением зимы владельцы автомобилей сталкиваются с неожиданным ростом расходов на содержание своих машин. Морозы и снегопады не только усложняют повседневную эксплуатацию, но и приводят к дополнительным тратам, которые летом кажутся незначительными. Как сообщает «Российская Газета», холодный сезон становится настоящим испытанием для всех систем автомобиля, а итоговая сумма на обслуживание может неприятно удивить даже опытных водителей.

В первую очередь, зимой увеличивается расход топлива. Двигатель дольше выходит на рабочую температуру, а короткие поездки по городу не позволяют ему работать в экономичном режиме. К этому добавляются утренние прогревы, постоянные пробки и активное использование отопителя, подогревов и других электронных систем. В результате за несколько месяцев владелец может потратить на 10-15% больше денег на бензин, чем в теплое время года.

Не менее серьезной проблемой становятся дорожные реагенты. Соль и химикаты, которыми обрабатывают улицы, ускоряют коррозию кузова и подвески. Защитные покрытия разрушаются, а металлические детали начинают ржаветь. Чтобы минимизировать ущерб, приходится чаще мыть машину, уделять внимание скрытым полостям и задумываться об антикоррозийной обработке. Все это требует дополнительных вложений, которые редко закладываются в бюджет заранее.

Еще один фактор - подорожание сервисных услуг и запчастей. Даже простые работы, такие как регулировка развала-схождения или замена фильтров, за последний год заметно выросли в цене. Причины кроются в удорожании комплектующих, сложностях с логистикой и увеличении нагрузки на автосервисы в зимние месяцы. Любая мелкая неисправность, которую летом можно было бы устранить быстро и недорого, зимой превращается в дорогостоящий ремонт.

Зимние условия часто маскируют мелкие поломки, которые проявляются только с наступлением весны. Скрипы, люфты, ускоренный износ тормозных колодок и подвески, а также появление ржавчины - все это последствия зимней эксплуатации, которые могут потребовать серьезных вложений уже после окончания холодов.

Тем не менее, снизить финансовую нагрузку возможно. Водителям стоит заранее готовить автомобиль к зиме: проверять аккумулятор, следить за давлением в шинах, регулярно очищать кузов от реагентов и не игнорировать первые признаки неисправностей. Такой подход поможет избежать крупных трат и сохранить машину в хорошем состоянии даже в самые суровые морозы.

Зима превращает автомобиль в источник непредвиденных расходов, но внимательное отношение и своевременное обслуживание позволяют минимизировать потери. Чем ответственнее водитель подходит к уходу за машиной, тем меньше неприятных сюрпризов его ждет весной.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новокузнецк Саратов Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться