Зачем переводить дворники в зимний режим и как это сделать правильно

На некоторых автомобилях дворники можно оставить выше обычного. Тогда резинки начинают оттаивать раньше. Форсунки с регулятором также переводят в зимний режим. Перед запуском важно проверить резинки по всей длине.

На некоторых автомобилях дворники можно оставить выше обычного. Тогда резинки начинают оттаивать раньше. Форсунки с регулятором также переводят в зимний режим. Перед запуском важно проверить резинки по всей длине.

Одна льдинка на резинке может приподнять край щетки и оставить царапину на стекле. Если включить дворники до полного оттаивания резины, за ними потянется мутная дуга. Лед и снег ухудшают контакт щетки со стеклом, а примерзшая резинка может повредиться. Дополнительная нагрузка на механизм способна привести к срабатыванию защиты или поломке привода.

На некоторых автомобилях щетки можно перевести в сервисное положение, чтобы их было легче поднять для очистки и замены. В отдельных моделях предусмотрено положение выше обычного, однако оно не обязательно переносит щетки на более теплый участок стекла и само по себе не гарантирует, что резинки оттают быстрее. Из салона дворники заметнее, но дорогу не закрывают.

Способ настройки зависит от модели. Иногда после выключения зажигания достаточно кратко переместить подрулевой рычаг, на других автомобилях нужна отдельная команда бортовой системы или диагностическая программа. Как разъяснил njcar.ru, для настройки на некоторых моделях Volkswagen и Skoda используют VCDS. Порядок действий стоит искать в руководстве по эксплуатации, в разделе о стеклоочистителях. Если там зимнее или сервисное положение не описано, можно обратиться к опыту владельцев такой же машины.

Пока щетки находятся у края капота, тепло от печки доходит до них медленнее. После ночной стоянки лед на резинках может таять до получаса, даже если часть лобового стекла уже очистилась от инея. Это практическое наблюдение, а не универсальный срок: скорость оттаивания зависит от конструкции обогрева и условий стоянки.

Перед запуском дворников необходимо удалить рыхлый снег, включить обогрев и дождаться, пока рабочая кромка резины освободится по всей длине. Скребок и незамерзающая жидкость помогают очистить стекло. Горячую воду применять не следует из-за риска термошока и повреждения стекла. Стекло лучше прогревать постепенно: после сильного охлаждения резкий поток горячего воздуха может привести к трещине, особенно если на стекле уже есть скол или повреждение. Конкретный порядок прогрева зависит от оснащения автомобиля, в том числе от наличия электрического обогрева лобового стекла или зоны покоя дворников.

Зимняя настройка бывает и у форсунок омывателя. Если конструкция конкретного распылителя предусматривает регулятор, способ настройки следует уточнить в руководстве автомобиля. Положение многих современных форсунок не предназначено для регулировки пользователем, а попытка повернуть деталь отверткой или прочистить отверстие иглой может повредить распылитель и изменить факел подачи жидкости. Частое замерзание форсунок в первую очередь связано с тем, насколько жидкость устойчива к морозу. Важны также ее концентрация и состояние магистралей, в том числе исправность подогрева. Универсального зимнего поворота на пол-оборота нет.