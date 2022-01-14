Зимнее выживание: что должно быть в машине, чтобы не замерзнуть среди сугробов
Складные гусеницы или тяговые коврики
Складные резиновые коврики с двусторонними зацепами как у гусениц. Занимают немного места, но помогут вам выбраться из снежного плена. Просто разложите гусеницу-коврик перед каждым ведущим колесом и попробуйте выбраться из ловушки.
Электроодеяло
Даже если вы просто морозным утром прогреваете машину, то сидеть под греющим вас одеялом будет куда приятнее. В поездках оно пригодится в экстренных ситуациях. А в случае ДТП или снежного заноса на дороге можно не переживать за себя и спутников. Одеяло подключается к автомобильному разъему 12 V либо через адаптер в «прикуривателе».
Самонагревающаяся грелка для рук и ног
Всегда держите под рукой упаковку с самонагревающейся грелкой для рук и тела. Это одноразовая каталитическая грелка, быстро разогревается и отдает тепло до 8 часов. 10 штук обойдутся примерно в 900 рублей. Она поможет вам согреть руки при очистке машины от снега, например. Так же можно засунуть грелки в обувь, чтобы согреть замерзшие ноги.
Складная лопата и скребок с телескопической ручкой
Оба предмета незаменимы во время снегопадов. Места занимают немного, зато позволят вам легко смести снег даже с крыши массивного внедорожника и раскопать себе дорогу на переметенной трассе.
Буксировочный трос или ремень
Трос вещь более привычная, но он занимает больше места, а современный ремень скручивается в компактную тубу и легко помещается даже в бардачке. Иногда не остается других вариантов, кроме как просить проезжающие машины вытянуть вас из сугроба. А может, это вам доведется стать для кого-то спасителем из снежного плена. В любом случае сделать это без надежного ремня или троса не удастся, так что стоит хранить его в машине.
Ременные зацепы для шин
Специальные зацепы, улучшающие сцепление с дорогой, они очень компактны, могут храниться под сиденьем. Надеваются просто и надежно фиксируются к шинам ремнями. Они помогут вам выбраться не только из снега, но и преодолеть обледенелый участок дороги, проехать по рыхлому песку или вязкой грязи.
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