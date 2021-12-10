Зимние лайфхаки, которые реально работают
Как выбраться из сугроба
Если вы въехали в глубокий снег и застряли, то воспользуйтесь резиновыми ковриками из салона. Подложите их под ведущие колеса и попробуйте выехать из ловушки.
Борьба с наледью
Обмотайте стрейч-пленкой лобовое стекло, зафиксировав один конец пассажирской дверью. Даже если ночью пройдет ледяной дождь, вы просто снимите пленку с наледью и поедете на работу, избежав ритуала с размораживанием стекол.
Изопропиловый спирт против льда
Если машина покрылась льдом, не обязательно покупать в магазине размораживатель для стекол. Купите 1 л изопропилового спирта и разведите его водой в пропорции 2 к 1. Получившийся раствор с концентрацией спирта выше 60% имеет очень низкую температуру замерзания и может храниться в садовом опрыскивателе, к примеру, в багажнике машины. Просто побрызгайте раствором на стекло, подождите реакции, повторяйте, пока не очистите все стекло.
Чистите коврики снегом
Легко и быстро удалить грязь с ковриков в салоне можно с помощью снега. Выньте коврики, набросайте на них чистый снег, а затем щеткой разотрите его по поверхности, чтобы он впитал всю грязь. Смахните грязный снег, при необходимости еще раз протрите.
Борьба со статикой
Если сначала взяться за крышу или дверь, а потом уже поставить ноги на землю, то вы не получите разряд статического электричества, которое то и дело ловят водители и пассажиры зимой.
Починка пробитого колеса на дороге
Если у вас нет запаски, то можно попытаться найти пробоину и залатать колесо на месте. Вам потребуется вода для поиска прокола и один шуруп. Найдя прокол просто вставьте в него шуруп и закрутите, а затем накачайте колесо. Такой «заплатки» должно хватить, чтобы доехать до шиномонтажа.
Жуйте, чтобы не уснуть
Эффективнее кофе и музыки бороться с усталостью за рулем помогают конфетки и жевательная резинка. Возьмите с собой каких-то снеков, маленьких карамелек или просто семечек/орехов.
Как узнать, где бензобак
В новой машине или в арендованной водители часто путаются с расположением бензобака. Это учли производители и снабдили пиктограмму с бензоколонкой на приборной панели стрелочкой, которая указывает с какой стороны у машины бензобак.
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