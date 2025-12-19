Пять ошибок, которые могут оставить вас без машины зимой – не повторяйте их

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 11:53

Зимние ловушки для водителей: как не попасть в неприятности на дорогах

С приходом зимы автомобилисты сталкиваются с новыми трудностями. Мелкие недочеты в уходе за машиной могут привести к серьезным последствиям. Почему даже опытные водители совершают опасные промахи? Какие детали часто упускают из виду при подготовке к морозам? Разбираемся, что действительно важно для безопасной езды в холодный сезон.

С наступлением холодов на дорогах заметно увеличивается число аварий и технических неисправностей. Причина кроется не только в погоде, но и в том, что многие водители недооценивают важность тщательной подготовки автомобиля к зиме. По информации «Российской Газеты», большинство проблем можно было бы избежать, если бы автолюбители уделяли больше внимания деталям.

Одна из самых частых ошибок - игнорирование состояния аккумулятора. В морозы даже незначительный износ батареи может привести к тому, что машина просто не заведется утром. Еще одна распространенная оплошность - использование старых или неэффективных стеклоочистителей. Снег и лед быстро выводят из строя щетки, а плохой обзор увеличивает риск ДТП.

Не менее важно своевременно менять шины. Многие откладывают переход на зимнюю резину до последнего, надеясь на удачу. Однако даже небольшой гололед превращает летние покрышки в опасную ловушку. Кроме того, привычка ездить зимой так же, как летом, часто приводит к заносам и столкновениям. Скользкая дорога требует особой осторожности и плавности движений.

Отдельное внимание стоит уделить обслуживанию автомобиля. Заливка воды вместо зимней жидкости в бачок омывателя может закончиться замерзанием системы и поломкой. Пренебрежение прогревом двигателя сокращает его ресурс, а слабый свет фар делает машину практически невидимой для других участников движения. Зимой видимость и своевременная реакция особенно важны.

Еще один нюанс - выбор места для парковки. Неправильно припаркованный автомобиль может оказаться заблокированным снегом или стать жертвой неудачного маневра соседей. Утром выехать из сугроба бывает непросто, а иногда и вовсе невозможно без посторонней помощи.

В совокупности все эти мелочи напрямую влияют на надежность машины и безопасность водителя. Игнорирование простых правил подготовки к зиме часто оборачивается не только поломками, но и серьезными авариями уже в первые морозные дни. Поэтому стоит заранее проверить техническое состояние автомобиля и скорректировать стиль вождения, чтобы избежать неприятных сюрпризов на зимних дорогах.

